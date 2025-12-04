Belly Fat Reduction Yoga: बेली फैट झट से होगा कम! ट्राई करें ये सुपर-इफेक्टिव योगा पोज
Belly Fat Reduction Yoga: बैली फैट कम करने और शरीर को टोन करने में योग बेहद कारगर है. नौकासन, भुजंगासन, सेतुबंधासन, उष्ट्रासन और चतुरंग दंडासन पेट की मसल्स मजबूत करते हैं और मेटाबॉलिज्म व पाचन सुधारते हैं.
नौकासन: पेट की चर्बी कम करने में प्रभावी
नौकासन बैली फैट कम करने और पेट की मसल्स को टोन करने के लिए बेहद उपयोगी है. ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और ओवरऑल वेट मैनेजमेंट में मदद करता है.
कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला योगासन
नियमित अभ्यास से कोर, पैरों और हिप्स की मांसपेशियां मजबूत होती हैं. ये शरीर को बेहतर बैलेंस और स्थिरता प्रदान करता है.
पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है
नौकासन रोज कुछ मिनट करने से डाइजेशन सुधरता है, जिससे गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं कम होती हैं.
भुजंगासन: पेट की मांसपेशियों के लिए फायदेमंद
कोबरा पोज पेट की मसल्स को स्ट्रेच देकर फैट कम करने में मदद करता है. ये पेट और कमर के हिस्से को अधिक लचीला बनाता है.
रीढ़, गर्दन और कंधों को मजबूत करता है
भुजंगासन से पूरी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और कंधे-गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे बॉडी पोस्चर बेहतर होता है.
सेतुबंधासन
ब्रिज पोज पेट, जांघ, कंधे, पिंडलियों और गर्दन की मांसपेशियों को टोन करता है. ये थायराइड ग्लैंड को सक्रिय करने में भी मददगार है.
पीठ दर्द से राहत और ग्लूट्स को मजबूत करता है
सेतुबंधासन से रीढ़ की लचीलापन बढ़ता है, जिससे बैक पेन में राहत मिलती है. साथ ही ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स भी मजबूत होती हैं.
उष्ट्रासन व चतुरंग दंडासन
उष्ट्रासन से पाचन मजबूत होता है, स्ट्रेस कम होता है और स्पाइन में लचीलापन आता है; वहीं चतुरंग दंडासन तेजी से फैट बर्न करता है, कोर और शोल्डर्स को मजबूत बनाता है और मेंटल फोकस बढ़ाता है.