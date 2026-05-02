ऑफिस में बैठे- बैठे टायर जैसी निकल गई है पेट की चर्बी! इन 6 नुस्खों से कम होगा बेली फैट

Belly Fat Loss Tips: बेली फेट एक ऐसी समस्या है, जो हर 10 में से 8 या 9 लोगों को रहती हैं. लंबे समय तक ऑफिस में बैठे रहने की आदत की वजह से खासकर गर्मियों में, जब शरीर जल्दी थकता है और मेटाबॉलिज्म भी प्रभावित होता है, तब सही लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आप भी पेट की बढ़ती चर्बी से परेशान हैं, तो ये आसान टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं.