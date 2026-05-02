ऑफिस में बैठे- बैठे टायर जैसी निकल गई है पेट की चर्बी! इन 6 नुस्खों से कम होगा बेली फैट
गुनगुने नींबू पानी से शुरुआत करें
खाली पेट गुनगुना नींबू पानी पीने से मेटाबॉलिज़्म बढ़ता है, शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, और पेट फूलने की समस्या कम होती है. पेट की चर्बी कम करने के लिए यह सबसे आसान आदतों में से एक है.
पूरे दिन हाइड्रेटेड रहें
पानी की कमी से मेटाबॉलिज़्म धीमा हो जाता है और भूख बढ़ जाती है. रोज़ाना कम से कम 8 गिलास पानी पिएं, और गर्मियों के महीनों में, अपनी डाइट में ठंडक देने वाले ड्रिंक्स जैसे नारियल पानी या खीरे का जूस, शामिल करें.
हल्का खाना खाएं
गर्म मौसम में, भारी खाना खाने से पाचन धीमा हो जाता है और पेट फूलने की समस्या बढ़ सकती है. हर 3–4 घंटे में थोड़ा-थोड़ा खाने से आपका मेटाबॉलिज़्म एक्टिव रहता है और पेट के आस-पास चर्बी जमा होने की संभावना कम हो जाती है.
मीठे ड्रिंक्स से बचें
कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले जूस और सोडा में बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी होती है, जो सीधे तौर पर पेट की चर्बी बढ़ाने में योगदान देती है. सबसे अच्छा यही है कि आप इनकी जगह पानी, ग्रीन टी या नारियल पानी पिएं.
सुबह की सैर पर जाएं
सुबह गर्मी शुरू होने से पहले 20–30 मिनट तक तेज़ सैर करने से चर्बी जलाने में मदद मिलती है, शरीर एक्टिव रहता है, और पूरे दिन आपका मेटाबॉलिज़्म बढ़ा रहता है.
पूरी नींद लें
नींद की कमी से कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जो पेट की चर्बी बढ़ने का एक मुख्य कारण है. इसलिए, तनाव और पेट की चर्बी दोनों को कंट्रोल में रखने के लिए, यह पक्का करें कि आप हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लें.