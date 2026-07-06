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सतलुज ही नहीं, इससे पहले ये 7 फिल्में भी की जा चुकीं बैन, कुछ पहले तो कुछ पर बाद में लगाई गई रोक

Banned Movies in India: हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज रिलीज हुई थी. इसे रिलीज के 48 घंटों के अंदर ही बैन कर दिया गया. ये फिल्म रिलीज के समय से ही काफी विवादों में रही है. रिलीज से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म में 127 कट लगाने और बदलाव करने के लिए कहा था. इसके बाद इसे रिलीज करने की अनुमति दी गई. इसके बावजूद फिल्म काफी विवादों में रही. हालांकि ये पहली फिल्म नहीं है जिसे रिलीज करने के बाद बैन किया गया हो. इससे पहले कुछ फिल्मों को रिलीज के बाद, तो कुछ को रिलीज से पहले बैन किया गया.


By: Deepika Pandey | Published: July 6, 2026 6:43:26 PM IST

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सतलुज 2026 - Photo Gallery
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सतलुज 2026

इसमें पहला विवाद था फिल्म की कहानी. फिल्म की कहानी उग्रवाद के समय में हजारों अज्ञात शवों को कथित तौर पर दाह संस्कार पर बेस्ड है, जो गैर-कानूनी था. इसके बाद मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, जिसके कारण इस पर प्रतिबंध लगाया गया. हालांकि इस फिल्म को हटाने के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पंजाब के कई राजनीतिक दलों ने कहा कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित थी, जिसके कारण इसे हटाया गया है. इसे बैन करके सच को दबाने की कोशिश की जा रही है.

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प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन से प्रेरित फिल्म आंधी 1975 में रिलीज हुई थी. हालांकि रिलीज के कुछ समय बाद ही आपातकाल के दौरान इस फिल्म को सिनेमाघरों से हटा दिया गया था. इसे दो साल बाद दोबारा 1977 में नई सरकार आने के बाद रिलीज किया गया था.

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1996 में बनी फिल्म फायर में दो महिलाओं के बीच समलैंगिक संबंधों को दिखाया गया था. इसे दीपा मेहता ने डायरेक्ट किया था. रिलीज के बाद फिल्म के कंटेंट को लेकर काफी विवाद हुआ, जिसके बाद इसे बैन कर दिया गया था.

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