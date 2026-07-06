सतलुज ही नहीं, इससे पहले ये 7 फिल्में भी की जा चुकीं बैन, कुछ पहले तो कुछ पर बाद में लगाई गई रोक

Banned Movies in India: हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज रिलीज हुई थी. इसे रिलीज के 48 घंटों के अंदर ही बैन कर दिया गया. ये फिल्म रिलीज के समय से ही काफी विवादों में रही है. रिलीज से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म में 127 कट लगाने और बदलाव करने के लिए कहा था. इसके बाद इसे रिलीज करने की अनुमति दी गई. इसके बावजूद फिल्म काफी विवादों में रही. हालांकि ये पहली फिल्म नहीं है जिसे रिलीज करने के बाद बैन किया गया हो. इससे पहले कुछ फिल्मों को रिलीज के बाद, तो कुछ को रिलीज से पहले बैन किया गया.