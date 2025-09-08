पार्टनर संग इंटिमेट होने से पहले जान लें ये 6 बातें, वरना बढ़ सकता है इंफेक्शन का खतरा

जब बात फिजिकल इंटिमेसी की आती है, तो सिर्फ़ इमोशंस से नहीं, समझदारी और ज़िम्मेदारी से भी कदम बढ़ाना ज़रूरी होता है। अक्सर लोग जल्दबाज़ी या अनजाने में ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं, जिनका असर पूरी ज़िंदगी पर पड़ सकता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटिमेट होने की सोच रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरुरी है।