पार्टनर संग इंटिमेट होने से पहले जान लें ये 6 बातें, वरना बढ़ सकता है इंफेक्शन का खतरा
जब बात फिजिकल इंटिमेसी की आती है, तो सिर्फ़ इमोशंस से नहीं, समझदारी और ज़िम्मेदारी से भी कदम बढ़ाना ज़रूरी होता है। अक्सर लोग जल्दबाज़ी या अनजाने में ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं, जिनका असर पूरी ज़िंदगी पर पड़ सकता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटिमेट होने की सोच रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरुरी है।
कंडोम का इस्तेमाल करना है बेहद जरुरी
कंडोम का इस्तेमाल न सिर्फ अनवांटेड प्रेग्नेंसी से बचाता है बल्कि STD और इंफेक्शन से भी सेफ्टी देता है, सुरक्षा को हल्के में लेना फ्यूचर में बड़ी परेशानी बन सकता है
साफ-सफाई का रखें ख्याल
अपने पार्टनर के साथ इंटिमेट होने से पहले शरीर की हाइजीन पर ध्यान देना बेहद जरुरी होता हैं। साफ-सफाई न होने पर बैक्टीरिया और इन्फेक्शन फैल सकता है। नहाना, साफ कपड़े पहनना और ओरल हाइजीन रखना बेहद ज़रूरी है।
खुलकर करें बातचीत
इंटिमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी है, अगर आप दोनों एक-दूसरे की बातों को समझेंगे तो एक्सपीरियंस और भी स्पेशल बनेगा।
कंसेंट लेना है बेहद जरुरी
कंसेंट हर रिश्ते की नींव हैं अगर आपका पार्टनर इंटिमेसी के लिए रेडी नहीं है तो ज़बरदस्ती बिल्कुल न करें। दोनों की मर्जी से लिया गया कदम ही खूबसूरत होता है।
इंटिमेट होने के लिए सही माहौल को चुनना होता हैं बेहद जरुरी
इंटिमेट होने के लिए माहौल और जगह का सही होना काफी जरुरी होता है, अगर आप जल्दबाज़ी या उन्सफे जगह पर होंगे तो डर और स्ट्रेस बढ़ेगा। शांत और आरामदायक माहौल में आप और आपका पार्टनर पूरी तरह रिलैक्स महसूस क्र सकते हैं।
हेल्थ चेकअप पर ध्यान दें
अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले अपने और पार्टनर के हेल्थ की जानकारी होना इम्पोर्टेन्ट है। STD, HIV या अन्य इन्फेक्शन से बचने के लिए मेडिकल चेकअप करवाना एक अच्छा कदम साबित हो सकता है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.