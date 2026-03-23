Bee attack: मधुमक्खियों का डंक कब होता है जानलेवा, जानें इसके खतरे के बारे में और बचाव के आसान उपाय

Bee attack: मधुमक्खियों के हमलों के मामले बढ़ रहे हैं और यह कई लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. मधुमक्खियां अपने छत्ते या खुद को खतरा महसूस होने पर हमला करती हैं. आमतौर पर डंक दर्द, सूजन और लाल चकत्तों का कारण बनता है, लेकिन कुछ लोगों में यह जानलेवा एलर्जी (एनाफिलेक्सिस) भी पैदा कर सकता है.