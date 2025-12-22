  • Home>
  Bedtime Yoga: रात को नींद से हैं परेशान,तो सोने से पहले आज़माएं ये 5 आसान और असरदार योगासन

Bedtime Yoga: रात को नींद से हैं परेशान,तो सोने से पहले आज़माएं ये 5 आसान और असरदार योगासन

Bedtime Yoga: अगर आप को भी रात के समय सोने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और नींद ना आने की समस्या रहती है. तो रात में सोने से पहले ट्राई करें यह 5 असरदार योग के आसान.


By: Tavishi Kalra | Published: December 22, 2025 10:09:07 AM IST

Bedtime Yoga: रात को नींद से हैं परेशान,तो सोने से पहले आज़माएं ये 5 आसान और असरदार योगासन
Bedtime Yoga Pose

अगर आप भी नींद से परेशान है और बहुत ज्यादा देर तक आपको भी नींद नहीं आती है तो योगा के यह पोज आपको नींद ना आने से राहत दिला सकते हैं. यह 5 योगा पोज सोने से पहले आपके मन को शांत करेंगे और आपको आराम देंगे.

Bedtime Yoga Pose

बालासन (Balasana) को चाइल्ड पोज भी कहा जाता वहै. इस योगासन में अपने घुटनों के बल बैठें, माथे को ज़मीन पर टिकाएं, और बाहों को सामने की ओर या शरीर के साथ रखें. ऐसे बैठने से पीठ के निचले हिस्से में तनाव कम करता है.

Bedtime Yoga Pose

विपरीत करणी (Viparita Karani Pose)- यह पोज़ परिसंचरण में सुधार करता है, अनिद्रा में मदद करता है और दिमाग़ को शांत करता है. दीवार के पास लेट जाएँ और अपने पैरों को ऊपर दीवार के सहारे टिका दें, जिससे शरीर 90 डिग्री का कोण बनाए.

Bedtime Yoga Pose

पश्चिमोत्तानासन (Paschimottanasana)आसान बैठकर आगे की ओर झुकने वाला आसन कहते हैं, जिसमें पैरों को सीधा फैलाकर, रीढ़ सीधी रखते हुए आगे झुकते हैं और माथे को घुटनों के करीब लाने की कोशिश करते हैं. पाचन, तनाव कम करने में सहायक है.

Bedtime Yoga Pose

मार्जरीआसन-बिटिलासन (Cat-Cow Flow) आसान भी आपकी नींद और तनाव के लिए बढ़िया है. अपनी पीठ को नीचे की ओर मोड़ें, पेट को ज़मीन की तरफ जाने दें, छाती खोलें और सिर को ऊपर उठाएं साँस छोड़ते हुए, अपनी रीढ़ को ऊपर की ओर गोल करें.

Bedtime Yoga Pose

शवासान (Savasana) यह किसी भी योग सत्र का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विश्राम पोज़ होता है. इस दौरान अपनी बॉडी को रिलैक्स करके अपनी पीठ के बल लेट जाएं, और आंखों को बंद कर लें, और अपने शरीर को पूरी तरह से ज़मीन पर आराम दें.

