बेडरूम की प्रॉब्लम्स बन रही हैं तलाक की वजह, जानें क्या है सेक्सुअल डिसऑर्डर

आज के समय में परफॉर्मेंस एंग्जाइटी एक आम समस्या है, जो अक्सर नवविवाहित दंपतियों और अविवाहित युवाओं में देखने को मिलती है। यह चिंता केवल लड़कों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लड़कियाँ भी इससे प्रभावित होती हैं. इसके कारण व्यक्ति अपनी यौन जीवन (Sexual Life) को लेकर हमेशा एक तरह के डर और घबराहट से घिरा रहता है.