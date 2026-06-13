Beetroot lip balm: घर पर बनाएं चुकंदर लिप बाम, होंठ होंगे सॉफ्ट और गुलाबी

Beetroot lip balm: रूखे और फटे होंठ चेहरे की खूबसूरती को कम कर देते हैं. ऐसे में केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की जगह चुकंदर से बना नेचुरल लिप बाम एक सुरक्षित और असरदार विकल्प साबित हो सकता है, जिसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है.