Beetroot lip balm: घर पर बनाएं चुकंदर लिप बाम, होंठ होंगे सॉफ्ट और गुलाबी
Beetroot lip balm: रूखे और फटे होंठ चेहरे की खूबसूरती को कम कर देते हैं. ऐसे में केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की जगह चुकंदर से बना नेचुरल लिप बाम एक सुरक्षित और असरदार विकल्प साबित हो सकता है, जिसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है.
फटे होंठों की समस्या और समाधान
खूबसूरत लुक के बावजूद अगर होंठ रूखे और फटे हों तो पूरा चेहरा फीका लगने लगता है. प्रदूषण और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की वजह से होंठ अपनी प्राकृतिक नमी और रंगत खो देते हैं, ऐसे में नेचुरल केयर बेहद जरूरी हो जाती है.
बाजार के लिप बाम की समस्या
अक्सर लोग होंठों की देखभाल के लिए बाजार में मिलने वाले लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स लंबे समय में होंठों को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और नमी कम कर सकते हैं.
चुकंदर लिप बाम क्यों खास है?
चुकंदर एक प्राकृतिक इंग्रेडिएंट है जो होंठों को गुलाबी रंग देने के साथ-साथ उन्हें नरम और मॉइश्चराइज भी करता है. यह एक सेफ और केमिकल-फ्री विकल्प माना जाता है.
जरूरी सामग्री
घर पर चुकंदर लिप बाम बनाने के लिए आपको चाहिए 1 मीडियम चुकंदर,1 चम्मच बादाम तेल,1 चम्मच नारियल तेल,1 चम्मच बी वैक्स या वैसलीन,1–2 बूंद विटामिन E ऑयल (ऑप्शनल), एक छोटा कंटेनर
चुकंदर तैयार करना
सबसे पहले चुकंदर को अच्छे से धोकर कुकर में उबाल लें. जब यह पूरी तरह नरम हो जाए तो इसे ठंडा करके छील लें और फिर अच्छी तरह पीसकर पेस्ट तैयार करें.
मिश्रण तैयार करना
अब पिसे हुए चुकंदर में नारियल तेल, बादाम तेल, बी वैक्स और विटामिन E ऑयल मिलाएं. सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके हल्की आंच पर गर्म करें ताकि मिश्रण एकसार हो जाए.
लिप बाम सेट करना
तैयार मिश्रण को एक छोटे कंटेनर में डालकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें. कुछ समय बाद यह जमकर लिप बाम का रूप ले लेगा, जिसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.
उपयोग और जरूरी सावधानियां
इस नेचुरल लिप बाम को दिन में जरूरत अनुसार लगाया जा सकता है. पहली बार इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें और ध्यान रखें कि यह ज्यादा देर तक स्टोर नहीं रहता, इसलिए नियमित रूप से ताजा बनाना बेहतर है.