हाथों की खूबसूरती बढ़ाते हैं सुंदर और साफ़ नाखून, ऐसे रखें ध्यान, सबका ध्यान आपके nails पर ही होगा!

आपके हाथ और उंगलियां चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों न हों, लेकिन अगर आपके नाखून गंदे, बेतरतीब तरीके से बढ़े हुए या दांतों से चबाये हुए हैं, तो वो बहुत ही गंदे लगते हैं. लेकिन यही नाखून अगर साफ़, स्वस्थ और चमकदार हों तो हाथ खुद-ब-खुद सुंदर लगने लगते हैं. यहां नाखूनों की केयर करने के कुछ टिप्स बताये गए हैं, जो आपके nails को खूबसूरत बनाने में मदद करेंगे.