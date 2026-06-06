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हाथों की खूबसूरती बढ़ाते हैं सुंदर और साफ़ नाखून, ऐसे रखें ध्यान, सबका ध्यान आपके nails पर ही होगा!

आपके हाथ और उंगलियां चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों न हों, लेकिन अगर आपके नाखून गंदे, बेतरतीब तरीके से बढ़े हुए या दांतों से चबाये हुए हैं, तो वो बहुत ही गंदे लगते हैं. लेकिन यही नाखून अगर साफ़, स्वस्थ और चमकदार हों तो हाथ खुद-ब-खुद सुंदर लगने लगते हैं. यहां नाखूनों की केयर करने के कुछ टिप्स बताये गए हैं, जो आपके nails को खूबसूरत बनाने में मदद करेंगे.


By: Shivangi Shukla | Published: June 6, 2026 6:29:17 PM IST

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रोजाना मॉइस्चराइज़ करें

जब भी आप अपने हाथ धोएं, तो अपने नाखूनों और क्यूटिकल्स पर हैंड लोशन या नारियल तेल मलें ताकि नमी बनी रहे।

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ड्राई क्लीनिंग

पुराने टूथब्रश और साबुन से नाखूनों के नीचे की सफाई करके कीटाणुओं को दूर रखें. नाखूनों को लंबे समय तक पानी में भिगोकर न रखें, इससे वे छिल सकते हैं.

सही तरीके से ट्रिम और फाइल करें - Photo Gallery
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सही तरीके से ट्रिम और फाइल करें

साफ और तेज क्लिपर का उपयोग करके हर 1-2 सप्ताह में नाखूनों को ट्रिम करें. सीधे काटें, फिर किनारों को हल्के से गोल करें. यदि आप फाइल बनाते हैं, तो उसे विभाजित होने से बचाने के लिए केवल एक ही दिशा में ले जाएं.

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नेल पॉलिश का चुनाव सावधानी से करें

जब भी नेल पॉलिश लें इस बात का ध्यान रखें कि आपकी नेल पॉलिश में फॉर्मेल्डिहाइड जैसे हानिकारक रसायन न हों, जो नाखूनों को कमजोर बना देते हैं. दाग लगने और टूटने से बचाने के लिए हमेशा बेस कोट का इस्तेमाल करें.

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क्यूटिकल की सुरक्षा करें

क्यूटिकल्स को कभी भी काटें या फाड़ें नहीं, क्योंकि वे जीवाणु संक्रमण से बचाव का एक महत्वपूर्ण कवच होते हैं. इसके बजाय, मुलायम या धातु के क्यूटिकल पुशर से उन्हें धीरे से पीछे धकेलें.

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