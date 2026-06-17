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Batwara 1947: सनी देओल-प्रीति जिंटा से लेकर अली फजल तक, ‘बंटवारा 1947’ से आया कलाकारों का लुक, देखें पोस्टर

Batwara 1947: आमिर खान के प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित हो रही फिल्म ‘बंटवारा 1947’ के मेकर्स ने फिल्म के कलाकारों का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है. कलाकारों के लुक्स टूटती-बिखरती दुनिया के बीच उनकी हिम्मत और उम्मीद की कहानी को बयां करती हैं. देखें सनी देओल से लेकर प्रीति जिंटा तक के लुक्स.


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 17, 2026 3:55:14 PM IST

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sunny deol in batwara 1947 - Photo Gallery
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सनी देओल

फिल्म 'बंटवारा 1947' के निर्माताओं ने ध्यान खींचने वाले पोस्टर साझा किए हैं. इसके माध्यम से फिल्म के कलाकारों का आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया है. सनी देओल पोस्टर में दर्दभरे अंदाज में दिख रहे हैं. शायद ये फिल्म में बंटवारे के दर्द का सीन है.

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बंटवारा 1947

प्रीति जिंटा 2018 में आई फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' में आखिरी बार नजर आई थीं. इसके बाद वह 'बंटवारा 1947' से अभिनय की दुनिया में वापसी कर रही हैं. फिल्म के जारी हुए पोस्टर में एक्ट्रेस पिंक कलर का सूट पहने नजर आ रही हैं.

ali fazal in batwara 1947 - Photo Gallery
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अली फजल

फिल्म 'बंटवारा 1947' में अली फजल की भूमिका के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. पोस्टर को देखकर ऐसा लगता है कि वह विभाजन के संघर्षों के बीच फंसा हुआ व्यक्ति है.

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करण देओल

सनी देओल के बेटे करण देओल भी फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमुख कलाकारों में से एक हैं. पोस्टर में वो शानदार अंदाज में दिख रहे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म में वो कैसा काम करते हैं.

sabana azmi in batwara 1947 - Photo Gallery
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शबाना आजमी

फिल्म में अगर सबसे ज्यादा कोई एक्टर ध्यान खींच रहा है, वो हैं शबाना आजमी. लग रहा है कि वो फिल्म में एक अलग ही छाप छोड़ सकती हैं.

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अभिमन्यु सिंह

फिल्म 'बंटवारा 1947' में अभिमन्यु सिंह भी नजर आएंगे. उनके लुक का भी पोस्टर जारी किया गया है.

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Batwara 1947Sunny Deol
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