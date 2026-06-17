Batwara 1947: सनी देओल-प्रीति जिंटा से लेकर अली फजल तक, ‘बंटवारा 1947’ से आया कलाकारों का लुक, देखें पोस्टर

Batwara 1947: आमिर खान के प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित हो रही फिल्म ‘बंटवारा 1947’ के मेकर्स ने फिल्म के कलाकारों का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है. कलाकारों के लुक्स टूटती-बिखरती दुनिया के बीच उनकी हिम्मत और उम्मीद की कहानी को बयां करती हैं. देखें सनी देओल से लेकर प्रीति जिंटा तक के लुक्स.