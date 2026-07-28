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Batwara 1947 Cast Fees: सनी देओल से लेकर अली फजल तक! ‘बटवारा 1947’ की कास्ट ने ली इतनी फीस, सुनकर उड़ जाएंगे होश

Batwara 1947 Cast Fees: फिल्म ‘बटवारा 1947’ का ट्रेलर आज मंगलवार, 28 जुलाई को रिलीज हो गया है. यह फिल्म बंटवारे के दर्द, बेघर हुए परिवारों की मुश्किलों और आम लोगों की हिम्मत को दिखाती है, जिन्होंने नफरत के बजाय इंसानियत को चुना. सनी देओल, शबाना आजमी और प्रीति जिंटा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म त्याग, दया और हिम्मत से भरी एक इमोशनल यात्रा का वादा करती है.


By: Preeti Rajput | Published: July 28, 2026 3:56:43 PM IST

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सनी देओल

Batwara 1947 के लिए बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने 40-50 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

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अली फजल

बटवारा 1947 के लिए अली फजल ने 7 करोड़ रूपए तक चार्ज किया है. वह इस फिल्म में बेहद महत्वपूर्ण किरदार निभाते नजर आएंगे.

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प्रीती जिंटा

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने फिल्म के लिए 10 करोड़ फीस ली है. प्रीति जिंटा सालों बाद बडे पर्दे पर वापसी कर रही है. उनके फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं.

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अभिमन्यु सिंह

बटवारा 1947 में अभिमन्यु 1947 में एक अहम किरदार में हैं. उन्हें इस फिल्म के लिए 2 करोड़ फीस मिली है.

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बटवारा 1947 मूवी बजट

बटवारा 1947 के का बजट 100 से 150 करोड रूपए बताया जा रहा है. लेकिन अभी तक किसी प्रकार का ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

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