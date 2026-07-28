Batwara 1947 Cast Fees: सनी देओल से लेकर अली फजल तक! ‘बटवारा 1947’ की कास्ट ने ली इतनी फीस, सुनकर उड़ जाएंगे होश

Batwara 1947 Cast Fees: फिल्म ‘बटवारा 1947’ का ट्रेलर आज मंगलवार, 28 जुलाई को रिलीज हो गया है. यह फिल्म बंटवारे के दर्द, बेघर हुए परिवारों की मुश्किलों और आम लोगों की हिम्मत को दिखाती है, जिन्होंने नफरत के बजाय इंसानियत को चुना. सनी देओल, शबाना आजमी और प्रीति जिंटा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म त्याग, दया और हिम्मत से भरी एक इमोशनल यात्रा का वादा करती है.