50 साल की उम्र में भी बला की खूबसूरत – फिलर्स या सर्जरी? क्या है ‘बैटल ऑफ गलवान’ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की खूबसूरती का असली राज

कॉस्मेटिक सर्जरी पर चित्रांगदा की राय

50 साल की उम्र में भी चित्रांगदा इतनी सुंदर दिखती है. एक्ट्रेस ने हाल ही में कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को लेकर भी कुछ बाते कही हैं, उन्होने कहा कि यदि कोई कलाकार अपने दिखावे को बेहतर बनाने के लिए कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है. उनका मानना है कि ये व्यक्तिगत चुनाव है और किसी को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.