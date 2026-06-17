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बाथरूम में बदबू, नमी और फंगस से हैं परेशान? जानें कब और कितनी देर चलाना चाहिए एग्जॉस्ट फैन, क्या है सही नियम

Exhaust Fan in Bathroom Uses: बाथरूम में शावर लेने के बाद शरीर काफी फ्रेश महसूस करता है लेकिन बाथरूम के अंदर काफी देर तक भाप, नमी और उमस बनी रहती है. अक्सर लोग नहाने के तुरंत बाद या बाथरूम से बाहर निकलते ही एग्जॉस्ट फैन बंद कर देते हैं. हालांकि ऐसा करना बाथरूम के साथ ही आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है. इसके कारण आपके बाथरूम में फंगस, बदबू और सीलन की समस्या हो सकती है.


By: Deepika Pandey | Published: June 17, 2026 6:03:56 PM IST

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हो सकते हैं ये खतरे

इसके कारण फंगस जमने, पेंट उखड़ने और लकड़ी के दरवाजों के खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है. इतना ही नहीं, नमी, बैक्टीरिया और फफूंदी के पनपने का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि एग्जॉस्ट फैन कब चालू करना चाहिए, नहाने के बाद कितनी देर तक इसे चलाना चाहिए. क्या आप जानते हैं कि ये छोटा-सा उपकरण आपके बाथरूम को सीलन, बदबू और महंगे रिपेयर खर्चों से कैसे बचा सकता है.

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कैसे काम करता है एग्जॉस्ट फैन?

बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन किचन में लगी चिमनी की तरह काम करता है. चिमनी खाना बनाते समय धुआं और गर्म हवा बाहर निकालती है. इसी तरह एग्जॉस्ट फैन जमा भाप, नमी और बदबू को खींचकर डक्ट के जरिए बाहर निकालता है. इससे बाथरूम के अंदर ताजी हवा बनी रहती है.

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कब चालू करें एग्जॉस्ट फैन?

बहुत से लोग नहाने के बाद एग्जॉस्ट फैन शुरू करते हैं, तो गलत तरीका है. जब आप बाथरूम के अंदर जाएं, तभी एग्जॉस्ट फैन चालू कर दें या शावर चालू करने से पहले एग्जॉस्ट फैन शुरू कर देना चाहिए. इससे पानी की भाप बनते है फान उसे बाहर निकालने का काम शुरू कर देगा. ऐसा करने से दीवारों और शीशे पर पानी जमा नहीं होगा.

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कब तक चलाएं एग्जॉस्ट फैन?

आपको केवल नहाने जाते समय ही नहीं बल्कि नहाने के लगभग आधे घंटे तक के लिए एग्जॉस्ट फैन चालू करके छोड़ देना चाहिए. हालांकि अगर बाथरूम में खिड़की नहीं है, तो एग्जॉस्ट फैन को एक घंटे तक चलने दें. इससे बाथरूम की नमी पंखे से बाहर निकल जाएगी.

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टॉयलेट के समय कितनी देर चालू रखें एग्जॉस्ट फैन?

एग्जॉस्ट फैन केवल बाथरूम की नमी ही नहीं बल्कि टॉयलेट की बदबू और खतरनाक केमिकल के धुएं को भी बाहर निकालता है. टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद पंखे को लगभग 15 मिनट के लिए चालू छोड़ दें. वहीं अगर आपने बाथरूम की सफाई की है, तो लगभग आधे घंटे के लिए एग्जॉस्ट फैन चालू रहने दें. इससे ब्लीच और मजबूत एसिड/हार्स केमिकल बाहर निकल जाते हैं और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते.

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Exhaust Fan
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