बाथरूम में बदबू, नमी और फंगस से हैं परेशान? जानें कब और कितनी देर चलाना चाहिए एग्जॉस्ट फैन, क्या है सही नियम

Exhaust Fan in Bathroom Uses: बाथरूम में शावर लेने के बाद शरीर काफी फ्रेश महसूस करता है लेकिन बाथरूम के अंदर काफी देर तक भाप, नमी और उमस बनी रहती है. अक्सर लोग नहाने के तुरंत बाद या बाथरूम से बाहर निकलते ही एग्जॉस्ट फैन बंद कर देते हैं. हालांकि ऐसा करना बाथरूम के साथ ही आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है. इसके कारण आपके बाथरूम में फंगस, बदबू और सीलन की समस्या हो सकती है.