‘न जी भर के देखा न कुछ बात की’ से लेकर ‘कुछ तो मजबूरियां रही होंगी’ तक, बशीर बद्र के वो शेर; जो हो गए अमर
Bashir Badr Sher-Ghazal: प्रसिद्ध उर्दू कवि, आधुनिक गजल के उस्ताद और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. बशीर बदर का आज यानी 28 मई को भोपाल में लंबी बीमारी के बाद 91 साल में निधन हो गया. उन्हें उर्दू अदब का मशहूर शायर माना जाता था. बशीर बद्र ने अपने जीवन में कई गजल और शेर लिखे हैं, जो आज भी लोगों के जुबां पर हैं. पढ़ें उनके प्रसिद्ध शेर और गजल.
बशीर बद्र के मशहूर शेर
दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे
जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी
यूं कोई बेवफा नहीं होता
बशीर बद्र के चर्चित शेर
कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से
ये नए मिज़ाज का शहर है ज़रा फ़ासले से मिला करो
ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं
तुम ने मिरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा
ये शेर भी हैं प्रसिद्ध
न जी भर के देखा न कुछ बात की
बड़ी आरजू थी मुलाकात की
दुश्मनी का सफ़र इक क़दम दो क़दम
तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे
गजल के भी थे बादशाह
आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा
कश्ती के मुसाफ़िर ने समुंदर नहीं देखा
बे-वक़्त अगर जाऊँगा सब चौंक पड़ेंगे
इक 'उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा
जिस दिन से चला हूँ मिरी मंज़िल पे नज़र है
आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा
ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं
तुम ने मिरा काँटों भरा बिस्तर नहीं देखा
यारों की मोहब्बत का यक़ीं कर लिया मैं ने
फूलों में छुपाया हुआ ख़ंजर नहीं देखा
महबूब का घर हो कि बुज़ुर्गों की ज़मीनें
जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़ कर नहीं देखा
ख़त ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं
वो हाथ कि जिस ने कोई ज़ेवर नहीं देखा
पत्थर मुझे कहता है मिरा चाहने वाला
मैं मोम हूँ उस ने मुझे छू कर नहीं देखा
परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता
परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता
किसी भी आइने में देर तक चेहरा नहीं रहता
बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फ़ासला रखना
जहाँ दरिया समुंदर से मिला दरिया नहीं रहता
हज़ारों शेर मेरे सो गए काग़ज़ की क़ब्रों में
अजब माँ हूँ कोई बच्चा मिरा ज़िंदा नहीं रहता
मोहब्बत एक ख़ुशबू है हमेशा साथ चलती है
कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता