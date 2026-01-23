Basant Panchami 2026 wishes : आया बसंत, छा गई हरियाली…अपनों को भेजें बसंत पंचमी की ये शुभकामनाएं
Basant Panchami 2026 wishes in Hindi: बसंत पंचमी, जिसे वसंत पंचमी या श्री पंचमी भी कहा जाता है, वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की देवी सरस्वती का सम्मान करती है. 23 जनवरी को मनाया जाने वाला यह जीवंत त्योहार प्यार, खुशी और सकारात्मकता बांटने का एक बेहतरीन मौका है. नीचे आपको WhatsApp, Facebook और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने सेलिब्रेशन को और भी खास बनाने के लिए शुभकामनाओं, मैसेज, इमेज और स्टेटस अपडेट का कलेक्शन मिलेगा.
आया बसंत, छा गई हरियाली
आया बसंत, छा गई हरियाली, मां सरस्वती भर दें आपके जीवन में खुशहाली!
पीले-पीले सरसों के फूल
पीले-पीले सरसों के फूल, पीली उड़े पतंग, आपके जीवन में छाए रहें बसंत के रंग!
फूलों की वर्षा, शरद की फुहार
फूलों की वर्षा, शरद की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार... मुबारक हो आपको बसंत पंचमी का त्योहार!
मां सरस्वती का वरदान हो
मां सरस्वती का वरदान हो, विद्या का भंडार हो, ज्ञान की ज्योति से रोशन आपका संसार हो, बसंत पंचमी की शुभकामनाएं!
जीवन को ज्ञान, विद्या और खुशियों
मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके जीवन को ज्ञान, विद्या और खुशियों से रोशन करे। बसंत पंचमी की शुभकामनाएं!
ज्ञान और बुद्धि का अनमोल उपहार
आज सरस्वती पूजा का शुभ दिन आया है, ज्ञान और बुद्धि का अनमोल उपहार लाया है. करें हम मां की वंदना, जिसने जीवन में ज्ञान का दीप जलाया है. बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं.