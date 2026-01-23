  • Home>
  • Gallery»
  • Basant Panchami 2026 wishes : आया बसंत, छा गई हरियाली…अपनों को भेजें बसंत पंचमी की ये शुभकामनाएं

Basant Panchami 2026 wishes : आया बसंत, छा गई हरियाली…अपनों को भेजें बसंत पंचमी की ये शुभकामनाएं

Basant Panchami 2026 wishes in Hindi: बसंत पंचमी, जिसे वसंत पंचमी या श्री पंचमी भी कहा जाता है, वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की देवी सरस्वती का सम्मान करती है. 23 जनवरी को मनाया जाने वाला यह जीवंत त्योहार प्यार, खुशी और सकारात्मकता बांटने का एक बेहतरीन मौका है. नीचे आपको WhatsApp, Facebook और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने सेलिब्रेशन को और भी खास बनाने के लिए शुभकामनाओं, मैसेज, इमेज और स्टेटस अपडेट का कलेक्शन मिलेगा.


By: Preeti Rajput | Published: January 23, 2026 12:07:53 PM IST

Follow us on
Google News
Basant Panchami 2026 wishes : आया बसंत, छा गई हरियाली…अपनों को भेजें बसंत पंचमी की ये शुभकामनाएं - Photo Gallery
1/6

आया बसंत, छा गई हरियाली

आया बसंत, छा गई हरियाली, मां सरस्वती भर दें आपके जीवन में खुशहाली!

You Might Be Interested In
Basant Panchami 2026 wishes : आया बसंत, छा गई हरियाली…अपनों को भेजें बसंत पंचमी की ये शुभकामनाएं - Photo Gallery
2/6

पीले-पीले सरसों के फूल

पीले-पीले सरसों के फूल, पीली उड़े पतंग, आपके जीवन में छाए रहें बसंत के रंग!

Basant Panchami 2026 wishes : आया बसंत, छा गई हरियाली…अपनों को भेजें बसंत पंचमी की ये शुभकामनाएं - Photo Gallery
3/6

फूलों की वर्षा, शरद की फुहार

फूलों की वर्षा, शरद की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार... मुबारक हो आपको बसंत पंचमी का त्योहार!

You Might Be Interested In
Basant Panchami 2026 wishes : आया बसंत, छा गई हरियाली…अपनों को भेजें बसंत पंचमी की ये शुभकामनाएं - Photo Gallery
4/6

मां सरस्वती का वरदान हो

मां सरस्वती का वरदान हो, विद्या का भंडार हो, ज्ञान की ज्योति से रोशन आपका संसार हो, बसंत पंचमी की शुभकामनाएं!

Basant Panchami 2026 wishes : आया बसंत, छा गई हरियाली…अपनों को भेजें बसंत पंचमी की ये शुभकामनाएं - Photo Gallery
5/6

जीवन को ज्ञान, विद्या और खुशियों

मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके जीवन को ज्ञान, विद्या और खुशियों से रोशन करे। बसंत पंचमी की शुभकामनाएं!

You Might Be Interested In
Basant Panchami 2026 wishes : आया बसंत, छा गई हरियाली…अपनों को भेजें बसंत पंचमी की ये शुभकामनाएं - Photo Gallery
6/6

ज्ञान और बुद्धि का अनमोल उपहार

आज सरस्वती पूजा का शुभ दिन आया है, ज्ञान और बुद्धि का अनमोल उपहार लाया है. करें हम मां की वंदना, जिसने जीवन में ज्ञान का दीप जलाया है. बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं.

Tags:
Basant PanchamiBasant Panchami 2026 wishes in HindiBasant Panchami messagesSaraswati Puja wishes
Basant Panchami 2026 wishes : आया बसंत, छा गई हरियाली…अपनों को भेजें बसंत पंचमी की ये शुभकामनाएं - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Basant Panchami 2026 wishes : आया बसंत, छा गई हरियाली…अपनों को भेजें बसंत पंचमी की ये शुभकामनाएं - Photo Gallery
Basant Panchami 2026 wishes : आया बसंत, छा गई हरियाली…अपनों को भेजें बसंत पंचमी की ये शुभकामनाएं - Photo Gallery
Basant Panchami 2026 wishes : आया बसंत, छा गई हरियाली…अपनों को भेजें बसंत पंचमी की ये शुभकामनाएं - Photo Gallery
Basant Panchami 2026 wishes : आया बसंत, छा गई हरियाली…अपनों को भेजें बसंत पंचमी की ये शुभकामनाएं - Photo Gallery