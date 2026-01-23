  • Home>
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर क्या कहती है ग्रहों की चाल, इन राशियों को रहना होगा सावधान!

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी का पर्व आज यानि 23 जनवरी को मनाया जा रहा है. हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है. इस दिन को अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है. लेकिन साल 2026 में इस दिन मांगलिक और शुभ कार्य नहीं हो सकते.


By: Tavishi Kalra | Published: January 23, 2026 9:30:58 AM IST

1/6

Basant Panchami 2026 Panchang

आज पंचमी तिथि रात 1 बजकर 46 मिनट तक रहेगी.
इस दिन परिघ योग और शिव योग का निर्माण हो रहा है.परिघ योग को अच्छे कामों के लिए अशुभ माना जाता है. साथ ही शिव योग एक बहुत ही शुभ योग है.

2/6

Gajkesari Yog

इस बार बसंत पंचमी के दिन चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह की स्थिति होने के कारण ‘गजकेसरी योग’ का निर्माण कर रहे हैं.गजकेसरी योग के बनने से सुख-समृद्धि, सफलता और बौद्धिक उन्नति मिलती है.

3/6

Gajkesari Yog

गजकेसरी योग कैसे बनता है?
जब कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति एक-दूसरे से केंद्र 1, 4, 7 या 10वें भाव में स्थित होते हैं तब गजकेसरी योग का निर्माण होता है. 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी के दिन चंद्रमा का गोचर मीन राशि में और गुरु मिथुन राशि में है. इस दौरान चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु की उपस्थिति के कारण ‘गजकेसरी योग’ बन रहा है.

4/6

Planetary Movements

ग्रहों की स्थिति
बसंत पंचमी के दिन गुरु ग्रह मिथुन राशि में विराजमान हैं. वहीं मकर राशि में शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य की युति हो रही है. यह युति चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रही है. शुक्र ग्रह बसंत पंचमी के दिन अस्त रहेंगे इसी वजह से साल 2026 में बसंत पंचमी के दिन विवाह का मांगलिक मुहूर्त नहीं है क्योंकि शुक्र ग्रह को विवाह, स्त्री, लाभ के लिए जरूरी माना जाता है. 1 फरवरी को शुक्र ग्रह उदय होंगे उसके बाद से विवाह के मुहूर्त शुरू होंगे. साथ ही आज मीन राशि में शनि के साथ चंद्रमा विराजमान हैं.

5/6

Taurus

वृषभ राशि के स्वमी शुक्र ग्रह है. शुक्र के अस्त होने से वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन शुभ नहीं माना जा रहा है. इस दिन नुकसान हो सकता है. साथ ही आपको अलर्ट रहने की जरूरत है अन्यथा खर्चे बढ़ सकते हैं. किसी काम से पहले बड़ों की सलाह जरूर लें. 1 फरवरी से आके जीवन की मुश्किलें कम होंगी.

6/6

Libra

तुला राशि भी शुक्र की राशि है. इस दिन तुला राशि वालों को भी सावधान रहने की जरूरत है. इस दिन आपके काम में गिरावट आ सकते हैं. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. दोस्तों और परिवार का स्पोर्ट आपको मिलेगा. 1 फरवरी के बाद शुक्र उदय होंगे तब आपकी स्थिति में सुधार आएगा.

