Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर क्या कहती है ग्रहों की चाल, इन राशियों को रहना होगा सावधान!

ग्रहों की स्थिति

बसंत पंचमी के दिन गुरु ग्रह मिथुन राशि में विराजमान हैं. वहीं मकर राशि में शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य की युति हो रही है. यह युति चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रही है. शुक्र ग्रह बसंत पंचमी के दिन अस्त रहेंगे इसी वजह से साल 2026 में बसंत पंचमी के दिन विवाह का मांगलिक मुहूर्त नहीं है क्योंकि शुक्र ग्रह को विवाह, स्त्री, लाभ के लिए जरूरी माना जाता है. 1 फरवरी को शुक्र ग्रह उदय होंगे उसके बाद से विवाह के मुहूर्त शुरू होंगे. साथ ही आज मीन राशि में शनि के साथ चंद्रमा विराजमान हैं.