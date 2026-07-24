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Barsat Romantic Movies: भीगी साड़ी और खूबसूरत हुस्न! इन बॉलीवुड फिल्मों में मॉनसून का तड़का; देखते ही बदल जाएगा मूड

Barsat Romantic Movies: बॉलीवुड फिल्मों में बारिश का हमेशा से एक खास एहसास रहा है. बारिश का इस्तेमाल केवल मौसम दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्यार, नई शुरुआत और गहरी भावनाओं को दिखाने के लिए भी किया जाता है. कई फिल्मों में बारिश के बीच फिल्माए गए गाने और दृश्य दर्शकों के दिल को छू लेते हैं. कभी बारिश दो लोगों के प्यार को और गहरा बनाती है, तो कभी यह दुख, उम्मीद और जीवन में नए बदलाव का संकेत देती है. यही वजह है कि बॉलीवुड और बारिश का रिश्ता हमेशा से बहुत खास और यादगार रहा है.


By: Heena Khan | Published: July 24, 2026 11:24:24 AM IST

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चमेली (2003)

मुंबई में बारिश की एक रात, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर और सड़क पर रहने वाली एक समझदार सेक्स वर्कर को बारिश से बचने के लिए एक शेल्टर के नीचे साथ ले आती है. लगातार होती बारिश उनके बीच के सामाजिक भेदभाव को मिटा देती है और उनके बीच एक अनोखा, गहरा मानवीय रिश्ता बनाती है.

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गुरु (2007)

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन मशहूर गाने "बरसो रे" में बारिश के बीच खुलकर नाचते हैं. इस सीन में ज़ोरदार बारिश का इस्तेमाल हीरो की बेपनाह महत्वाकांक्षा, पूरी आज़ादी और ज़िंदगी की खुशी को दिखाने के लिए बहुत अच्छे से किया गया है.

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दिल तो पागल है (1997)

इस म्यूज़िकल रोमांस फ़िल्म में बॉलीवुड का सबसे मशहूर बारिश वाला गाना "चक धूम धूम" है. ज़ोरदार बारिश एक मज़ेदार बैकग्राउंड बनाती है जहाँ बचपन की मासूमियत और बड़ों का अनकहा जुनून आपस में मिल जाते हैं, जिससे बारिश का माहौल जादुई और खुशी से भरा लगता है.

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4/6

मोहरा (1994)

इस एक्शन थ्रिलर फ़िल्म ने भारतीय सिनेमा को बारिश में भीगा हुआ यादगार गाना "टिप टिप बरसा पानी" दिया. पीली साड़ी और ज़ोरदार बारिश का सीन पॉप-कल्चर का एक यादगार विज़ुअल बन गया, जिसने प्रकृति के तत्वों का इस्तेमाल करके हिंदी सिनेमा में कामुकता और रोमांस को नए सिरे से परिभाषित किया.

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तुम मिले (2009)

2005 में मुंबई में आई भयानक बाढ़ की पृष्ठभूमि पर बनी यह डिज़ास्टर-रोमांस फ़िल्म एक अलग हो चुके जोड़े की कहानी है जो बाढ़ में एक साथ फंस जाते हैं. डरावनी और लगातार होती बारिश उन्हें डूबी हुई सड़कों से गुज़रने और साथ ही अपने पुराने दुख और अनसुलझी भावनाओं का सामना करने पर मजबूर करती है.

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6/6

आशिकी 2 (2013)

यह फ़िल्म एक दुखद प्रेम कहानी की शुरुआत और अंत को दिखाने के लिए मॉनसून का इस्तेमाल करती है. एक ही जैकेट के नीचे साथ खड़े होने वाले मशहूर एल्बम कवर वाले पल से लेकर इमोशनल टकराव तक, ज़ोरदार बारिश किरदारों के गहरे दुख और तीव्र जुनून का प्रतीक बनती है.

Tags:
90s hit filmsbollywoodBollywood hit filmsMonsoon
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