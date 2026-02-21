Barsana Lathmar Holi: बरसाने की लट्ठमार होली में कौन बनती है हुरियारन? जानें परंपरा और खास नियम

Barsana Lathmar Holi: बरसाना की लट्ठमार होली देश की सबसे अनोखी और चर्चित होली मानी जाती है. इस परंपरा का संबंध राधा और कृष्ण की लीलाओं से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना आकर राधा और उनकी सखियों के साथ होली खेलते थे, तब महिलाएं उन्हें लाठियों से मजाकिया अंदाज में खदेड़ती थीं.