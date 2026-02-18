Barsana Lathmar Holi: ढाल, पगड़ी और लाठियां: ऐसे शुरू हुई बरसाना की लट्ठमार होली

Lathmar Holi Barsana: बरसाना की लट्ठमार होली प्रेम और परंपरा का अनूठा उत्सव है, जो राधा रानी के जन्मस्थान से जुड़ा है. इस दौरान नंदगांव से पुरुष बरसाना पहुंचते हैं और महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से लाठियों से उनका स्वागत करती हैं. पौराणिक मान्यता के अनुसार यह परंपरा श्रीकृष्ण और राधा की होली लीला से जुड़ी है. रंगीली गली में खेले जाने वाला यह उत्सव लड्डू होली, ढाल-पगड़ी की परंपरा और हास-परिहास के लिए प्रसिद्ध है.