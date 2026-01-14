Barley Roti Benefits: जौ की रोटी खाने के 10x फायदे, वजन से लेकर शुगर तक सब रहेगा चंगा

Barley Roti Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद रहना आसान नहीं है. गलत खानपान, तनाव और खराब दिनचर्या के कारण मधुमेह, मोटापा और दिल से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं. ऐसे में डाइट में जौ की रोटी शामिल करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.