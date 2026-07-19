मानसून में घूमने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 खूबसूरत जगहों की हरियाली और झरने जीत लेंगे दिल

बारिश का मौसम आते ही देश के कई पर्यटन स्थल स्वर्ग जैसे नजर आने लगते हैं. हरियाली, झरने, बादलों से ढके पहाड़ और सुहावना मौसम यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. अगर आप भी मानसून में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की ये 5 जगहें आपके सफर को यादगार बना सकती हैं.