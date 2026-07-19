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मानसून में घूमने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 खूबसूरत जगहों की हरियाली और झरने जीत लेंगे दिल

Monsoon Travel: बारिश का मौसम आते ही देश के कई पर्यटन स्थल स्वर्ग जैसे नजर आने लगते हैं. हरियाली, झरने, बादलों से ढके पहाड़ और सुहावना मौसम यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. अगर आप भी मानसून में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की ये 5 जगहें आपके सफर को यादगार बना सकती हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: July 19, 2026 5:24:26 PM IST

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मानसून में घूमने का अलग ही मजा

बारिश का मौसम आते ही हरियाली, झरने और पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. इस दौरान प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है. अगर आप मानसून में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की कुछ ऐसी जगहें हैं जो इस मौसम में और भी ज्यादा आकर्षक हो जाती हैं.

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मुन्नार की वादियां बना देंगी दीवाना

केरल का खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार मानसून के दौरान और भी आकर्षक हो जाता है. चारों ओर फैले चाय के बागान, धुंध से ढके पहाड़, बहते झरने और ठंडी हवाएं यहां के नजारों को बेहद खास बना देती हैं. यहां आप टी गार्डन घूम सकते हैं और प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिता सकते हैं.

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फूलों की घाटी में बिखरते हैं रंग

अगर आपको प्रकृति और रंग-बिरंगे फूल पसंद हैं तो उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स आपके लिए बेहतरीन जगह है. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल यह घाटी जुलाई और अगस्त में हजारों रंग-बिरंगे अल्पाइन फूलों से ढक जाती है. मानसून में इसकी खूबसूरती अपने चरम पर होती है.

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कूर्ग की हरियाली मोह लेगी मन

कर्नाटक का कूर्ग मानसून में घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है. इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है. बारिश के बाद यहां के कॉफी बागान, घने जंगल और खूबसूरत झरने देखने लायक हो जाते हैं. मौसम भी बेहद सुहावना रहता है.

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चेरापूंजी में महसूस करें बारिश का असली रोमांच

मेघालय का चेरापूंजी दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में गिना जाता है. मानसून के दौरान यहां के विशाल झरने, लिविंग रूट ब्रिज और प्राकृतिक गुफाएं पर्यटकों को खूब आकर्षित करती हैं. बारिश का असली मजा लेना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है.

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लोनावला की घाटियां जीत लेंगी दिल

अगर आप मुंबई या पुणे के आसपास रहते हैं तो लोनावला मानसून में घूमने के लिए शानदार जगह है. बारिश के मौसम में यहां की हरी-भरी घाटियां, धुंध से ढके पहाड़ और बहते झरने पर्यटकों का दिल जीत लेते हैं. वीकेंड ट्रिप के लिए यह बेहतरीन विकल्प माना जाता है.

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सफर से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें

बारिश के मौसम में यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का पूर्वानुमान और सड़क की स्थिति जरूर जांच लें. कई बार भारी बारिश के कारण रास्ते बंद हो सकते हैं, इसलिए पहले से जानकारी लेना जरूरी है.

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इन जरूरी सामानों को रखना न भूलें

मानसून ट्रिप के दौरान अपने साथ रेनकोट या छाता, वाटरप्रूफ कपड़े, अच्छी ग्रिप वाले जूते और जरूरी दवाइयां जरूर रखें. सही तैयारी आपकी यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बना सकती है.

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alley of flowersmonsoon travel
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