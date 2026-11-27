याद आ रहा है

मिथुन चक्रवर्ती, किम और राजेश खन्ना की मुख्य भूमिकाओं वाली यह 1982 की सुपरहिट फिल्म बप्पी लाहिड़ी के शानदार संगीत के लिए भी खूब मशहूर हुई थी. इसके गाने उस दौर में काफी लोकप्रिय हुए. 'आई एम ए डिस्को डांसर' और 'जिमी जिमी आजा आजा' जैसे गानों के साथ बप्पी लाहिड़ी की आवाज में गाया गया 'याद आ रहा है' भी खूब पसंद किया गया और एल्बम के सबसे हिट गानों में शामिल हुआ.