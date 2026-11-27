‘याद आ रहा है’ से लेकर ‘ओह ला ला’ तक, बप्पी लहरी के 5 गानें; जो आपको झूमने पर कर देंगे मजबूर, देखें लिस्ट
Bappi Lahiri Best Songs: दिग्गज सिंगर-कंपोजर बप्पी लहरी ने अपने संगीत के करियर में कई ऐसे गाने दिए हैं, जो सुनने के बाद लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं. आज गायक के पुण्यतिथि के अवसर पर हम जानेंगे उनके कुछ बेहतरीन गानों के बारे में.
याद आ रहा है
मिथुन चक्रवर्ती, किम और राजेश खन्ना की मुख्य भूमिकाओं वाली यह 1982 की सुपरहिट फिल्म बप्पी लाहिड़ी के शानदार संगीत के लिए भी खूब मशहूर हुई थी. इसके गाने उस दौर में काफी लोकप्रिय हुए. 'आई एम ए डिस्को डांसर' और 'जिमी जिमी आजा आजा' जैसे गानों के साथ बप्पी लाहिड़ी की आवाज में गाया गया 'याद आ रहा है' भी खूब पसंद किया गया और एल्बम के सबसे हिट गानों में शामिल हुआ.
यार बिना चैन कहां रे
'यार बिना चैन कहां रे' 1985 में रिलीज हुई फिल्म साहेब का मशहूर गाना है. इसे अनिल कपूर और अमृता सिंह पर फिल्माया गया था. यह गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि 2020 में आयुष्मान खुराना की फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान में भी इसका इस्तेमाल किया गया.
ओह ला ला
फिल्म भले ही याद न रहे, लेकिन इसका गाना 'तू है मेरी फैंटेसी' जरूर याद होगा. नसीरुद्दीन शाह और विद्या बालन पर फिल्माया गया यह गाना बप्पी लाहिड़ी की आवाज और शानदार बीट्स के लिए काफी मशहूर हुआ.
तम्मा तम्मा लोगे
1990 में रिलीज हुई फिल्म थानेदार भले ही ज्यादा समय तक लोगों को याद न रही हो, लेकिन इसका गाना 'तम्मा तम्मा लोगे' आज भी लोकप्रिय है. बप्पी लाहिड़ी की आवाज और संगीत से सजे इस गाने में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित नजर आए थे.
बंबई से आया मेरा दोस्त
'बंबई से आया मेरा दोस्त' 80 और 90 के दशक का बेहद लोकप्रिय गाना है. बप्पी लाहिड़ी की दमदार आवाज ने इस गाने को खास बना दिया था. आज भी इसके बोल लोगों को आसानी से याद आ जाते हैं. यह गाना फिल्म आप की खातिर का है.