कम समय में ज्यादा रिटर्न: 2 साल की FD पर 8% से ऊपर का ब्याज
कई बड़े बैंक अपने कस्टमर्स को फिक्स्ड डिपॉजिट पर 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटिजन्स के लिए इससे भी ज़्यादा रेट दे रहे हैं.
Fixed Deposit
फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली अच्छी ब्याज दरें इसे एक लोकप्रिय निवेश विकल्प बना रही हैं.
DCB Bank
अगर हम कुछ ऐसे बैंकों की बात करें, जिनमें FD करवाना फायदे का सौदा होगा, तो उनमें DCB बैंक FD नंबर 1 पर आता है. डीसीबी बैंक में आम ग्राहकों को दो साल की एफडी पर 8% का मजबूत ब्याज मिल रहा है जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 8.5% का मजबूत ब्याज मिल रहा है.
Yes Bank
इसके अलावा यस बैंक अपने ग्राहकों को 2 साल की FD पर 7.75% ब्याज दे रहा है जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 8.25% ब्याज मिल रहा है.
IndusInd Bank
इंडसइंड बैंक में FD रेट्स की बात करें तो दो साल के टेन्योर वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.50% इंटरेस्ट दिया जा रहा है और सीनियर सिटिजन को 8% इंटरेस्ट दिया जा रहा है.
Bandhan Bank
बंधन बैंक इस समय की FD पर 7.25% और सीनियर सिटिज़न्स के लिए 7.75% इंटरेस्ट दे रहा है, जबकि IDFC फर्स्ट बैंक भी इतना ही इंटरेस्ट दे रहा है.
ICICI Bank
कोटक बैंक सीनियर सिटिजन को दो साल की FD पर 7.70% इंटरेस्ट दे रहा है और ICICI बैंक 7.60% इंटरेस्ट दे रहा है.
Disclaimer
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें.