  • कम समय में ज्यादा रिटर्न: 2 साल की FD पर 8% से ऊपर का ब्याज

कम समय में ज्यादा रिटर्न: 2 साल की FD पर 8% से ऊपर का ब्याज

कई बड़े बैंक अपने कस्टमर्स को फिक्स्ड डिपॉजिट पर 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटिजन्स के लिए इससे भी ज़्यादा रेट दे रहे हैं.


By: Anshika thakur | Published: December 2, 2025 9:37:17 AM IST

Fixed Deposit - Photo Gallery
1/7

Fixed Deposit

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली अच्छी ब्याज दरें इसे एक लोकप्रिय निवेश विकल्प बना रही हैं.

DCB Bank - Photo Gallery
2/7

DCB Bank

अगर हम कुछ ऐसे बैंकों की बात करें, जिनमें FD करवाना फायदे का सौदा होगा, तो उनमें DCB बैंक FD नंबर 1 पर आता है. डीसीबी बैंक में आम ग्राहकों को दो साल की एफडी पर 8% का मजबूत ब्याज मिल रहा है जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 8.5% का मजबूत ब्याज मिल रहा है.

Yes Bank - Photo Gallery
3/7

Yes Bank

इसके अलावा यस बैंक अपने ग्राहकों को 2 साल की FD पर 7.75% ब्याज दे रहा है जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 8.25% ब्याज मिल रहा है.

IndusInd Bank - Photo Gallery
4/7

IndusInd Bank

इंडसइंड बैंक में FD रेट्स की बात करें तो दो साल के टेन्योर वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.50% इंटरेस्ट दिया जा रहा है और सीनियर सिटिजन को 8% इंटरेस्ट दिया जा रहा है.

Bandhan Bank - Photo Gallery
5/7

Bandhan Bank

बंधन बैंक इस समय की FD पर 7.25% और सीनियर सिटिज़न्स के लिए 7.75% इंटरेस्ट दे रहा है, जबकि IDFC फर्स्ट बैंक भी इतना ही इंटरेस्ट दे रहा है.

ICICI Bank - Photo Gallery
6/7

ICICI Bank

कोटक बैंक सीनियर सिटिजन को दो साल की FD पर 7.70% इंटरेस्ट दे रहा है और ICICI बैंक 7.60% इंटरेस्ट दे रहा है.

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें.

कम समय में ज्यादा रिटर्न: 2 साल की FD पर 8% से ऊपर का ब्याज - Photo Gallery

