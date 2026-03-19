Bank Holiday: 20 मार्च को बैंक बंद! जानिए किन शहरों में रहेगी छुट्टी

Bank Holiday March 2026 India: भारत में बैंक छुट्टियां राज्यवार तय होती हैं और Reserve Bank of India (RBI) के कैलेंडर के अनुसार हर राज्य में अलग-अलग दिन बैंक बंद रह सकते हैं. मार्च 2026 में भी कई अहम मौकों के कारण अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं.