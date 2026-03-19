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Bank Holiday: 20 मार्च को बैंक बंद! जानिए किन शहरों में रहेगी छुट्टी

Bank Holiday March 2026 India: भारत में बैंक छुट्टियां राज्यवार तय होती हैं और Reserve Bank of India (RBI) के कैलेंडर के अनुसार हर राज्य में अलग-अलग दिन बैंक बंद रह सकते हैं. मार्च 2026 में भी कई अहम मौकों के कारण अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं. 


By: Shubahm Srivastava | Published: March 19, 2026 6:48:37 PM IST

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20 मार्च को बैंक हॉलिडे क्यों?

20 मार्च (शुक्रवार) को ईद-उल-फितर और जुमात-उल-विदा के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. ये दोनों इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण अवसर हैं, जिनके चलते छुट्टी दी जाती है.

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किन शहरों में बैंक रहेंगे बंद

इस दिन नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल, रांची, रायपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि समेत कई प्रमुख शहरों में बैंक बंद रहेंगे.

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सभी राज्यों में एकसाथ छुट्टी नहीं

RBI के नियमों के अनुसार बैंक हॉलिडे पूरे देश में एक जैसे नहीं होते. इसका मतलब है कि कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, जबकि अन्य राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

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ईद-उल-फितर और जुमात-उल-विदा का महत्व

जुमात-उल-विदा रमजान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है, जिसमें खास नमाज अदा की जाती है. वहीं ईद-उल-फितर पूरे महीने के रोजों के बाद खुशी का त्योहार होता है, जिसमें लोग एक-दूसरे को बधाई देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं.

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बैंक बंद होने पर कैसे करें काम

हालांकि बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि चेक क्लियरिंग और कैश से जुड़े काम उस दिन नहीं हो पाएंगे.

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19 मार्च की छुट्टी

19 मार्च को गुड़ी पड़वा, उगादी, तेलुगु नववर्ष और नवरात्र के पहले दिन के कारण कई शहरों में बैंक बंद रहे. इनमें मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नागपुर और श्रीनगर जैसे शहर शामिल हैं.

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21 से 27 मार्च तक की छुट्टियां

21 मार्च को रमजान ईद और सरहुल के कारण कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे. 22 मार्च को रविवार होने से पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे. 26 और 27 मार्च को राम नवमी के अवसर पर अलग-अलग राज्यों में छुट्टियां रहेंगी.

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महीने के अंत में भी छुट्टी

31 मार्च को महावीर जयंती के कारण देश के कई बड़े शहरों में बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में महीने के अंत में भी बैंकिंग कार्य प्रभावित हो सकते हैं.

Tags:
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