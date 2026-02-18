बैंक ने आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया? क्यों होता अकाउंट ब्लॉक, यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप अनलॉक करने का तरीका

कैसे फ्रिज होता है? (How is a refrigerator made?)

हर तीन साल में KYC अपडेट जरूरी है. अगर यह प्रोसेस पूरा नहीं होता है, तो बैंक अकाउंट फ़्रीज कर सकता है. इसी तरह अगर छह महीने तक कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं होता है, तो अकाउंट फ़्रीज हो जाता है. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोर्ट से कोई ऑर्डर जारी होता है, तो बैंक खुद कुछ नहीं कर सकता है. संबंधित डिपार्टमेंट से परमिशन मिलने के बाद ही अकाउंट को फिर से एक्टिवेट किया जाता है.