Tarique Rahman: तारिक के शासन में क्या हिन्दुओं को मिलेगा चैन या?  जियाउर रहमान के बेटे से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसे जानकर नहीं होगा यकीन

Bangladesh Election 2026: शेख हसीना के बाद अब बांग्लादेश की कमान तारिक रेहमान के हाथ आने वाली है. कहीं न कहीं ये बात तय है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं. आपको बता दें कि तारिक रहमान की लीडरशिप वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने बांग्लादेश के 13वें आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ली है. अब तक के नतीजों और ट्रेंड्स से पता चलता है कि पार्टी को दो-तिहाई बहुमत मिला है. तारिक न सिर्फ बांग्लादेश के लंबे समय से राज करने वाले परिवार के वारिस हैं; बल्कि उन्होंने आज खुद को देश का सबसे ताकतवर नेता भी साबित किया है. अब ये बांग्लादेश की गद्दी संभालेंगे. वहीं आज हम आपको तारिक से जुड़ी कुछ ऐसी बाते बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.