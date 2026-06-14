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Bangkok Spa: थाईलैंड में मसाज कराना है? कम पैसे में मिलेगी जन्नत, जान लें कितना है रेट, कौन कौन से लोकेशन सबसे बेस्ट

Bangkok Spa: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक अपने शानदार लोकेशन, वाइब्स और अपने फूड्स के लिए जाना जाता है. लेकिन यह  अपनी मसाज और स्पा सेवाओं के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है. यहां हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. यहां पर थाई मसाज से लेकर स्पा थेरेपी तक, लोगों को कई तरह की सेवाएं मिलती हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ.


By: Satyam Sengar | Published: June 14, 2026 2:58:34 PM IST

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थाई मसाज कराने में कितना खर्च होता है?

बैंकॉक में एक घंटे की सामान्य थाई मसाज के लिए करीब 250 से 500 थाई बाट खर्च करने पड़ते हैं. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 650 से 1,300 रुपये के बीच बैठती है. वहीं बड़े और लग्जरी स्पा में कीमत कई गुना ज्यादा हो सकती है.

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फुट मसाज और ऑयल मसाज की अलग कीमत

अगर आप पैरों की थकान दूर करना चाहते हैं तो फुट मसाज अच्छा विकल्प है. इसकी कीमत आमतौर पर 250 से 450 थाई बाट तक होती है. ऑयल मसाज के लिए 400 से 1,200 थाई बाट या उससे अधिक भी खर्च करना पड़ सकता है.

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इन इलाकों में सबसे ज्यादा मसाज सेंटर

सुखुमवित, सिलॉम, सियाम स्क्वायर, प्रतुनाम और असोक बैंकॉक के ऐसे इलाके हैं जहां बड़ी संख्या में मसाज सेंटर मौजूद हैं. यहां आपको बजट से लेकर प्रीमियम क्लास तक के विकल्प आसानी से मिल जाएंगे.

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वाट फो का नाम सबसे ज्यादा चर्चित

पारंपरिक थाई मसाज की बात हो और वाट फो का नाम न आए, ऐसा नहीं हो सकता. यह स्थान अपनी मसाज तकनीकों और प्रशिक्षित थेरेपिस्टों के लिए प्रसिद्ध है. कई पर्यटक खास तौर पर यहां मसाज का अनुभव लेने पहुंचते हैं.

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मसाज सेंटर चुनते समय बरतें सावधानी

किसी भी सेंटर में जाने से पहले उसकी ऑनलाइन रेटिंग और ग्राहक प्रतिक्रिया जरूर देख लें. साफ-सफाई, लाइसेंस और सेवाओं की गुणवत्ता की जांच करना भी जरूरी है. कीमत पहले से तय कर लेना हमेशा बेहतर रहता है.

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स्वास्थ्य संबंधी जानकारी छिपाएं नहीं

यदि आपको कोई पुरानी बीमारी, चोट, हड्डी की समस्या या अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो मसाज शुरू होने से पहले थेरेपिस्ट को जरूर बताएं. इससे आपके लिए सही और सुरक्षित सेवा चुनने में मदद मिलती है.

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सही जगह का चुनाव बना सकता है अनुभव यादगार

बैंकॉक में मसाज केवल आराम का साधन नहीं बल्कि वहां की संस्कृति का भी हिस्सा है. यदि आप भरोसेमंद और लाइसेंस प्राप्त केंद्र का चुनाव करते हैं तो कम खर्च में बेहतरीन और सुरक्षित अनुभव प्राप्त कर सकते हैं.

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