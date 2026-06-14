Bangkok Spa: थाईलैंड में मसाज कराना है? कम पैसे में मिलेगी जन्नत, जान लें कितना है रेट, कौन कौन से लोकेशन सबसे बेस्ट

Bangkok Spa: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक अपने शानदार लोकेशन, वाइब्स और अपने फूड्स के लिए जाना जाता है. लेकिन यह अपनी मसाज और स्पा सेवाओं के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है. यहां हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. यहां पर थाई मसाज से लेकर स्पा थेरेपी तक, लोगों को कई तरह की सेवाएं मिलती हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ.