El Nino Heatwave: भारत से यूरोप तक दहक रही धरती, अल-नीनो ने बढ़ाया गर्मी का कहर
El Nino Heatwave: भीषण गर्मी अब सिर्फ किसी एक देश या इलाके की समस्या नहीं रह गई है. भारत के बांदा जैसे शहरों से लेकर यूरोप तक लोग एक ही तरह की गर्मी का सामना कर रहे हैं. इसका बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और अल-नीनो का असर बताया जा रहा है.
यूरोप में जानलेवा गर्मी
यूरोप इस समय गंभीर गर्मी की चपेट में है. फ्रांस में तापमान 41 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है और गर्मी से 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं. कई शहरों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और कुछ जगह छुट्टियां भी घोषित की गई हैं.
ब्रिटेन
ब्रिटेन में भी तापमान 39 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिससे पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं. लोग बढ़ती गर्मी से परेशान हैं और कई इलाकों में सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है.
अल-नीनो और ओमेगा ब्लॉक का असर
वैज्ञानिकों के अनुसार इस असामान्य गर्मी के पीछे अल-नीनो मुख्य कारण है. अल-नीनो प्रशांत महासागर में पानी के गर्म होने की प्रक्रिया है, जो पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करती है.
यूरोप
इस बार यूरोप में एक खास मौसमीय स्थिति बनी है, जिसे ‘ओमेगा ब्लॉक’ कहा जाता है. इसमें गर्म हवा एक जगह फंस जाती है और ठंडी हवाओं का आना बंद हो जाता है. इसी वजह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है.
उत्तर अफ्रीका
उत्तर अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से गर्म और सूखी हवाएं यूरोप तक पहुंच रही हैं. नमी कम होने और हवा न चलने के कारण तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है. फ्रांस, स्पेन और अन्य देशों में कई जगह तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.
फ्रांस
फ्रांस में गर्म कार के अंदर रहने से दो छोटे बच्चों की मौत हो गई. इसके अलावा कई बुजुर्गों की भी गर्मी से जुड़ी बीमारियों के कारण जान चली गई. गर्मी में डूबने की घटनाएं भी बढ़ी हैं क्योंकि लोग राहत के लिए पानी में जा रहे हैं.
इटली
इटली में 12 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बेल्जियम और स्पेन में जानवर और पक्षी भी गर्मी से परेशान हैं.
भारत में भी असर
भारत के कई हिस्सों जैसे उत्तर प्रदेश के बांदा में भी भीषण गर्मी और लू का असर देखा गया है. हीटस्ट्रोक और लू से यहां भी कई लोगों की मौतें हुई हैं.
बढ़ता खतरा
विशेषज्ञों का कहना है कि अल-नीनो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इसे और खतरनाक बना दिया है. अब गर्मी, सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं सामान्य होती जा रही हैं. यह साफ है कि गर्मी का यह संकट अब किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है.