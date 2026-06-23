El Nino Heatwave: भारत से यूरोप तक दहक रही धरती, अल-नीनो ने बढ़ाया गर्मी का कहर

यूरोप में जानलेवा गर्मी

यूरोप इस समय गंभीर गर्मी की चपेट में है. फ्रांस में तापमान 41 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है और गर्मी से 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं. कई शहरों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और कुछ जगह छुट्टियां भी घोषित की गई हैं.