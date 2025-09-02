त्वचा के रोग, मुंहासे और कब्ज का इलाज छुपा है केले में!

Benefits of Banana Peels: केला न केवल हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि इसका पत्ता और छिलका भी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। पहले के समय में आयुर्वेद और घरेलू उपाय करने के लिए केले के पत्ते और छिलकों का उपयोग किया जाता था, जिससे त्वचा की देखभाल और पाचन में भी सुधार आता था। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और एंटी-इन्फ्लेमेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को अंदर से और बाहर से स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदे, जिससे आपकी त्वचा पर निखार भी आएगा और आपकी त्वचा के काफी सारे रोग भी खत्म हो जाएंगे।



