त्वचा के रोग, मुंहासे और कब्ज का इलाज छुपा है केले में!
Benefits of Banana Peels: केला न केवल हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि इसका पत्ता और छिलका भी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। पहले के समय में आयुर्वेद और घरेलू उपाय करने के लिए केले के पत्ते और छिलकों का उपयोग किया जाता था, जिससे त्वचा की देखभाल और पाचन में भी सुधार आता था। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और एंटी-इन्फ्लेमेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को अंदर से और बाहर से स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदे, जिससे आपकी त्वचा पर निखार भी आएगा और आपकी त्वचा के काफी सारे रोग भी खत्म हो जाएंगे।
केले के छिलके के फायदे
मुंहासे को कम करने में सहायक
केले के छिलके में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण मुंहासों से लड़ने में मदद करते हैं। रोजाना चेहरे पर छिलके को हल्के हाथों से रगड़ने से मुंहासे सूखने लगते हैं और दाग-धब्बे कम हो जाते हैं। साथ ही, यह त्वचा के पोर्स को क्लीन करता है और गंदगी हटाने में मदद करता है।
चोट या जलन में ठंडक पहुंचाना
केले का पत्ता या छिलका हल्की जलन, कट या खुजली जैसी समस्याओं से राहत देने में मदद करता है। अगर हम केले के छिलके को जहां हमें चोट लगी हो वहां पर रखें, तो जलन कम होती है और साथ ही साथ हमारी चोट को ठीक करने में भी मदद मिलती है। यह एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, जो हमारे सारे चोट और घाव को ठीक कर देता है।
त्वचा के काले धब्बे को हल्का करें
अगर आपकी त्वचा पर भी दाग-धब्बे या फिर पिगमेंटेशन है, तो केले का छिलका आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगा। इसमें ल्यूटिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो त्वचा की रंगत को समान करता है और दाग हल्के करने में मदद करता है। अगर आप रात को सोते समय केले के छिलके को कुछ मिनट के लिए अपने चेहरे पर रगड़ते हैं और पानी से धो लेते हैं, तो यह कुछ ही हफ्तों में असर दिखाना शुरू कर देता है।
पाचन करने में सहायक
केले के पत्ते और छिलके में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन प्रक्रिया को बेहतरीन करने में मदद करती है। यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। अगर आप छिलके को छोटे टुकड़ों में काटकर उबालकर उसका पानी पीते हैं, तो यह आपके पेट को भी साफ करता है।
