ना कुर्सी, ना मेकअप रूम… कपड़े बदलने के लिए भी संघर्ष, बालिका वधू एक्ट्रेस का छलका दर्द

सुनाया पुराना किस्सा

उन्होंने कहा कि मुझे भी वैनिटी मिलती है और मैं इसके लिए मांग करती हूं. उन्होंने कहा कि हमने दोनों समय देखे हैं. आज भी अगर कहीं आउटडोर शूट है और वैनिटी नहीं है, तो भी मैं मैनेज कर सकती हूं. उन्होंने पुराना समय याद करते हुए एक मजेदार किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि एक बार वे हॉरर शो के लिए शूट कर रही थीं. उस समय वैनिटी नहीं थी, तो ओपन जीप में चारों तरफ पर्दे लगाए और फिर उसके अंदर बैठकर मैंने कपड़े बदले थे.