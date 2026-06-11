ना कुर्सी, ना मेकअप रूम… कपड़े बदलने के लिए भी संघर्ष, बालिका वधू एक्ट्रेस का छलका दर्द
Balika Vadhu Actress Smita Bansal Struggle Story: आज के समय में लोग जैसे ही टीवी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, तो थोड़ा फेम पाते ही उन्हें वैनिटी वैन और मेकअप रूम जैसी तमाम सुविधाएं मिल जाती है. हालांकि पुराने समय में ऐसा नहीं था. हाल ही में ‘बालिका वधु’ फेम एक्ट्रेस स्मिता बंसल ने अपने समय को याद करते हुए अपने संघर्ष के समय के दिलचस्प किस्से सुनाए.
'लग्जरी होती थी वैनिटी वैन'
स्मिता बंसल ने बॉलीवुड बबल में इस बारे में बात करते हुए बताया कि आज के समय में वैनिटी वैन मिलती हैं और उनमें भी लेवल होता है. हालांकि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था. हमारे लिए वैनिटी वैन लग्जरी होता था. उन्होंने कहा कि आज के बच्चे इंडस्ट्री में आते हैं, तो उन्हें सब कुछ सेट करके दिया जाता है. इसके कारण उन्हें ज्यादा स्ट्रगल नहीं देखना पड़ रहा है. हमारे समय में बहुत स्ट्रगल था.
सुनाया पुराना किस्सा
उन्होंने कहा कि मुझे भी वैनिटी मिलती है और मैं इसके लिए मांग करती हूं. उन्होंने कहा कि हमने दोनों समय देखे हैं. आज भी अगर कहीं आउटडोर शूट है और वैनिटी नहीं है, तो भी मैं मैनेज कर सकती हूं. उन्होंने पुराना समय याद करते हुए एक मजेदार किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि एक बार वे हॉरर शो के लिए शूट कर रही थीं. उस समय वैनिटी नहीं थी, तो ओपन जीप में चारों तरफ पर्दे लगाए और फिर उसके अंदर बैठकर मैंने कपड़े बदले थे.
जीप में बदले कपड़े
उन्होंने बताया कि पुराने समय की बात है, वहां आउटडोर शूट के दौरान कुर्सियां नहीं. पहले मैंने सोचा कि पेड़ के पीछे कपड़े बदल लूं लेकिन फिर जीप ही बेहतर ऑप्शन लगा. उन्होंने बताया कि वॉशरूम के लिए भी काफी परेशानी होती थी.
वॉशरूम के लिए दिक्कत
कई बार जब किसी गली या मोहल्ले में शूटिंग होती थी, तो हम घरों के दरवाजों पर जाकर उन्हें खटखटाते थे और उनसे वॉशरूम इस्तेमाल करने देने की रिक्वेस्ट करते थे. उन्होंने बताया कि छोटे शहरों और गांव में जब शूट हुआ करता था, तो तरह-तरह के अनुभव होते थे. आदमी तो कहीं भी वॉशरूम चले जाते थे लेकिन महिलाओं के लिए परेशानी हुआ करती थी.
कुछ लोग कर देते थे इनकार
उन्होंने बताया कि जब शूटिंग होती थी, तो बहुत से लोग खुश हो जाते थे और वो हमारा स्वागत करते थे. वे पानी पिलाते, बुलाते लेकिन कुछ लोग साफ इनकार कर देते थे. हमने दोनों तरह की चीजों से सामना किया है.
दिन में एक बार जाते थे वॉशरूम
उन्होंने ये भी बताया कि एक समय आया, जब मेकअप रूम आ गए लेकिन वॉशरूम नहीं आ पाए. उस समय हमें एक बार वॉशरूम ले जाया जाता था. इसके कारण हम पानी कम पिया करते थे, ताकि बार-बार वॉशरूम न जाना पड़े.