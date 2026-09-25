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Actor Balakrishna Shooting Case: गोलीकांड, गिरफ्तारी और फिर कोर्ट से बरी… आखिर कैसे पलट गया था पूरा मामला?

Balakrishna Shooting Case: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण से जुड़ा 2004 का शूटिंग केस आज भी उनके करियर के सबसे चर्चित विवादों में गिना जाता है. मामला सिर्फ गोली चलने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें पुलिस जांच, अस्पताल में भर्ती, गवाहों के बयान और अदालत में उनके बदलते रुख ने पूरी कहानी को पेचीदा बना दिया था. शुरुआत में पुलिस ने अभिनेता को गिरफ्तार किया, लेकिन करीब 8 महीने बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया. सवाल यही था कि जब पुलिस के पास हथियार और शुरुआती बयान मौजूद थे, तो केस अदालत में क्यों टिक नहीं पाया?


By: Shristi S | Published: September 25, 2026 5:30:05 PM IST

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3 जून 2004 की रात नंदमुरी बालकृष्ण के घर क्या हुआ था? - Photo Gallery
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3 जून 2004 की रात नंदमुरी बालकृष्ण के घर क्या हुआ था?

3 जून 2004 को हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित बालकृष्ण के घर पर गोली चली थी. उनके घर पर हुई फायरिंग में फिल्म प्रोड्यूसर और ज्योतिषी घायल हुए थे, घटना के बाद दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और बालकृष्ण को गिरफ्तार किया.

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बालकृष्ण के घर से पुलिस ने किस हथियार को किया था जब्त?

जांच के दौरान पुलिस ने एक रिवॉल्वर जब्त किया था. यह हथियार बालकृष्ण की पत्नी वसुंधरा देवी के नाम पर लाइसेंस था. पुलिस के मुताबिक, घटना के दौरान कई राउंड फायर किए गए थे.

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बालकृष्ण के घर घायल हुए प्रोड्यूसर और ज्योतिषी कौन थे?

फायरिंग में फिल्म प्रोड्यूसर बेल्लकमकोंडा सुरेश और पार्ट -टाइम ज्योतिषी सत्यनारायण घायल हुए थे. दोनों इस केस के प्रमुख गवाह भी बने. शुरुआती बयानों में घटना को लेकर बालकृष्ण पर गंभीर आरोप लगाए गए थे.

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बालकृष्ण ने क्या दावा किया?

बालकृष्ण ने आरोपों से अलग अपना पक्ष रखा. उनका कहना था कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी. उनके मुताबिक, प्रोड्यूसर सुरेश ने उन पर चाकू से हमला किया था.

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बालकृष्ण शूटिंग केस में फिर क्यों बदले गवाहों के बयान?

केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब घायल गवाहों के बाद के बयानों में बदलाव सामने आया. उन्होंने अदालत में कहा कि वे निश्चित तौर पर यह नहीं बता सकते कि गोली किसने चलाई थी. इससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हुआ.

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बालकृष्ण गोलीकांड केस में पेश हुए थे कई सबूत

अभियोजन पक्ष ने अदालत में 31 गवाह, 58 दस्तावेज और 44 भौतिक साक्ष्य पेश किए थे. इसके बावजूद अदालत को ये सबूत दोष साबित करने के लिए पर्याप्त और भरोसेमंद नहीं लगे.

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बालकृष्ण कोर्ट ने क्यों किया बरी?

4 फरवरी 2005 को हैदराबाद की मेट्रोपॉलिटन सेशंस कोर्ट ने बालकृष्ण को बरी कर दिया. अदालत के सामने अभियोजन यह विश्वसनीय तरीके से साबित नहीं कर सका कि गोली बालकृष्ण ने ही चलाई थी. गवाहों के बदले हुए बयानों ने फैसले में अहम भूमिका निभाई. जिसके बाद बालकृष्ण को गोलीकांड के आरोपों में दोषी साबित नहीं किया जा सका और उन्हें बरी कर दिया गया.

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Nandamuri Balakrishna
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