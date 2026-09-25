Actor Balakrishna Shooting Case: गोलीकांड, गिरफ्तारी और फिर कोर्ट से बरी… आखिर कैसे पलट गया था पूरा मामला?

Balakrishna Shooting Case: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण से जुड़ा 2004 का शूटिंग केस आज भी उनके करियर के सबसे चर्चित विवादों में गिना जाता है. मामला सिर्फ गोली चलने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें पुलिस जांच, अस्पताल में भर्ती, गवाहों के बयान और अदालत में उनके बदलते रुख ने पूरी कहानी को पेचीदा बना दिया था. शुरुआत में पुलिस ने अभिनेता को गिरफ्तार किया, लेकिन करीब 8 महीने बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया. सवाल यही था कि जब पुलिस के पास हथियार और शुरुआती बयान मौजूद थे, तो केस अदालत में क्यों टिक नहीं पाया?