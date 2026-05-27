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Bakrid Special: क्या बकरी की जगह दी जा सकती है मुर्गे की कुर्बानी? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

Qurbani On Bakrid: बकरीद का त्योहार भारत में इस साल 28 मई को मनाया जाएगा. इस दौरान लोगों के मन में कुर्बानी को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगते हैं. इन्हीं में से एक सवाल आजकल खूब चर्चाओं में है- क्या बकरीद पर मुर्गे की कुर्बानी दी जा सकती है? सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग जवाह सुनने को मिलते हैं. लेकिन क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है? क्या मुर्गे की कुर्बानी मान्य मानी जाती है या नहीं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो आज हम आपको बताएंगे धर्म और इस्लामी मान्यताओं के अनुसार इसका सही जवाब.


By: Preeti Rajput | Published: May 27, 2026 3:19:52 PM IST

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क्यों मनाई जाती है बकरीद?

दरअसल, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने आदेश दिया था कि वह अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी दें. हजरत इब्राहिम अल्लाह का ये हुक्म मानने के लिए तैयार हो गए. लेकिन जब हजरत कुर्बानी दे रहे थे, तो बकरा बीच में आ गया और वह कुर्बान हो गया.

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क्या मुर्गा किया जा सकता है कुर्बान?

कुर्बानी के लिए इस्लाम में बकरा, भेड़, दुम्बा, गाय, भैंस और ऊंट को मंजूरी दी गई है. इसलिए बकरीद के मौके पर मुर्गे की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है.

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मुर्गा एक हलाल जानवर

बता दें कि, मुर्गा एक हलाल जानवर है. लेकिन बकरीद पर उसकी कुर्बानी जायज नहीं मानी जाती है. इसलिए ईद पर मुर्गे की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है.

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नियत का महत्व

कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के नाम पर और नेक नियत से की जाती है, दिखावे या रिवाज के लिए नहीं. इसलिए कुर्बानी अच्छी नियत के साथ दी जानी चाहिए.

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कौन दे सकता है कुर्बानी?

कुर्बानी उन मुस्लिम औरतों और मर्दों पर जरूरी मानी गई है, जिन पर जकात फर्ज होती है. अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है, तो वह अपनी तरफ से ही नहीं बल्कि पैगंबर, माता-पिता, दादा-दादी या अपनी पत्नी के नाम से भी कुर्बानी कर सकता है.

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किन बातों का ध्यान रखें?

बकरे की कुर्बानी देते वक्त वह एकदम हेल्दी होना चाहिए. कुर्बानी के नियम के मुताबिक, कुर्बानी के बाद गरीबों और जरूरतमंद लोगों को गोश्त बांटना चाहिए.

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Bakrid 2026
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