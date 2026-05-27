Bakrid Special: क्या बकरी की जगह दी जा सकती है मुर्गे की कुर्बानी? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

Qurbani On Bakrid: बकरीद का त्योहार भारत में इस साल 28 मई को मनाया जाएगा. इस दौरान लोगों के मन में कुर्बानी को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगते हैं. इन्हीं में से एक सवाल आजकल खूब चर्चाओं में है- क्या बकरीद पर मुर्गे की कुर्बानी दी जा सकती है? सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग जवाह सुनने को मिलते हैं. लेकिन क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है? क्या मुर्गे की कुर्बानी मान्य मानी जाती है या नहीं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो आज हम आपको बताएंगे धर्म और इस्लामी मान्यताओं के अनुसार इसका सही जवाब.