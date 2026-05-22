Bakrid Mehndi Design: आज ही सेव कर लें ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, वरना बकरीद की चांद रात पर होते रहेंगे कंफ्यूज

Bakrid Mehndi Design 2026: जहां एक तरफ Met Gala 2026 जे चर्चे हैं वहीं अब एक और Met Gala सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के लिए तैयार है. दरअसल, हम जिस Met Gala की बात कर रहे हैं वो है Muslim Met Gala! जी हाँ ये वो शो होने वाला है जिस पर मुस्लिम लड़कियां खूबसूरत जोड़ों में तैयार होकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले हैं. जहां एक तरफ मार्केटों में ईद का जोड़ा खरीदने के लिए भीड़ है वहीं महिलाएं ईद की मेहंदी के लिए भी उत्सुक हैं, ईद-उल-अज़हा, जिसे बकरा ईद, बकरीद, ईद-उल-अज़हा, ईद कुर्बान या कुर्बान बयारामी के नाम से भी जाना जाता है, मुसलमानों के लिए एक खास मौका है. यह दिन पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति अटूट भक्ति का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है. यह त्योहार ज़ुल हिज्जा महीने में आता है, जो इस्लामी चंद्र कैलेंडर का 12वां महीना है. इसे मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है.

ईद-उल-अज़हा की सबसे प्यारी चीज़ों में से एक मेहंदी लगाने की परंपरा है. यह महिलाओं के लिए अपनी रचनात्मकता दिखाने और ईद मनाने का एक तरीका है. ये डिज़ाइन सादे या फैंसी हो सकते हैं, जिनमें आमतौर पर पैटर्न, फूल और ज्यामितीय आकृतियाँ बनी होती हैं. यहाँ कुछ नए मेहंदी डिज़ाइन दिए गए हैं जिन्हें आप इस बकरीद पर लगा सकती हैं.