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Bakrid Mehndi Design: आज ही सेव कर लें ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, वरना बकरीद की चांद रात पर होते रहेंगे कंफ्यूज

Bakrid Mehndi Design 2026: जहां एक तरफ Met Gala 2026 जे चर्चे हैं वहीं अब एक और Met Gala सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के लिए तैयार है. दरअसल, हम जिस Met Gala की बात कर रहे हैं वो है Muslim Met Gala! जी हाँ ये वो शो होने वाला है जिस पर मुस्लिम लड़कियां खूबसूरत जोड़ों में तैयार होकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले हैं. जहां एक तरफ मार्केटों में ईद का जोड़ा खरीदने के लिए भीड़ है वहीं महिलाएं ईद की मेहंदी के लिए भी उत्सुक हैं, ईद-उल-अज़हा, जिसे बकरा ईद, बकरीद, ईद-उल-अज़हा, ईद कुर्बान या कुर्बान बयारामी के नाम से भी जाना जाता है, मुसलमानों के लिए एक खास मौका है. यह दिन पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति अटूट भक्ति का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है. यह त्योहार ज़ुल हिज्जा महीने में आता है, जो इस्लामी चंद्र कैलेंडर का 12वां महीना है. इसे मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है.

ईद-उल-अज़हा की सबसे प्यारी चीज़ों में से एक मेहंदी लगाने की परंपरा है. यह महिलाओं के लिए अपनी रचनात्मकता दिखाने और ईद मनाने का एक तरीका है. ये डिज़ाइन सादे या फैंसी हो सकते हैं, जिनमें आमतौर पर पैटर्न, फूल और ज्यामितीय आकृतियाँ बनी होती हैं. यहाँ कुछ नए मेहंदी डिज़ाइन दिए गए हैं जिन्हें आप इस बकरीद पर लगा सकती हैं.


By: Heena Khan | Published: May 22, 2026 9:22:23 AM IST

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हाथों को देखते रह जाएंगे लोग

जब आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, तो आम डिज़ाइनों तक ही क्यों सीमित रहें? ईद के चाँद से प्रेरित इस स्टाइल को आज़माएँ, जो न सिर्फ़ आसान है, बल्कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक भी है. हमारा यकीन मानिए, हर कोई आपके हाथों की तारीफ़ करता रह जाएगा.

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अरबी मेहंदी

इस क्लासिक अरबी मेहंदी डिज़ाइन में सुंदर घुमावदार आकृतियाँ और बारीक पैटर्न हैं, जो हर किसी को ज़रूर प्रभावित करेंगे. इस बकरीद पर, अपने हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस सदाबहार डिज़ाइन को ज़रूर लगाएँ.

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स्टाइलिश मेहंदी

अगर आप अभी मेहंदी लगाना सीख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने हाथों पर क्या बनाएँ, तो चिंता न करें. ये आसान लेकिन स्टाइलिश मेहंदी डिज़ाइन आपके लिए एकदम सही हैं, जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं.

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बेहतरीन डिज़ाइन

बता दें कि अरबी मेहंदी डिज़ाइन जो आपकी ईद लुक को और भी स्टाइलिश बना देगा.

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सिर्फ सजावर नहीं

बकरीद की मेहंदी सिर्फ सजावट नहीं, खुशी और त्योहार की खूबसूरत पहचान होती है.

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खुशियों का प्रतीक

बकरीद पर मेहंदी लगाना खुशी, उत्साह और त्योहार की रौनक का प्रतीक माना जाता है.

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बकरीद की मेहंदी

सिंपल से लेकर हैवी डिज़ाइन तक, बकरीद पर हर स्टाइल की मेहंदी खूबसूरत लगती है.

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Bakrid 2026mehndi design
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