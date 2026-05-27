Bakrid Special Dessert: इस बकरीद मेहमानों को खिलाएं ऐसे ठंडे डेजर्ट, हर कोई पूछेगा रेसिपी का सीक्रेट

मलाई कुल्फी चीजकेक जार बना देगा दिन खास

कुल्फी और चीजकेक का फ्यूजन डेजर्ट आजकल काफी ट्रेंड में है. मलाई, क्रीम चीज और केसर का स्वाद इसे बेहद रिच और क्रीमी बनाता है. जार में तैयार होने वाला ये डेजर्ट दिखने में स्टाइलिश और खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है. इसे पहले से बनाकर फ्रिज में रखा जा सकता है, जिससे त्योहार के दिन ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती.