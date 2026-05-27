Bakrid Special Dessert: इस बकरीद मेहमानों को खिलाएं ऐसे ठंडे डेजर्ट, हर कोई पूछेगा रेसिपी का सीक्रेट
Bakrid Special Dessert: बकरीद का त्योहार सिर्फ कुर्बानी ही नहीं बल्कि स्वादिष्ट पकवानों की मिठास के लिए भी खास माना जाता है. इस बार पारंपरिक सेवईयों से हटकर ठंडे और रिफ्रेशिंग डेजर्ट ट्राई करें, जो गर्मी में राहत देने के साथ मेहमानों का दिल भी जीत लेंगे.
बकरीद पर ठंडे डेजर्ट का बढ़ता ट्रेंड
बकरीद का त्योहार खुशियों, मेहमाननवाजी और स्वादिष्ट पकवानों का खास मौका होता है. ऐसे में लोग पारंपरिक मिठाइयों के साथ कुछ नया और ठंडा परोसना पसंद करते हैं. गर्मी के मौसम में ठंडे डेजर्ट मेहमानों को राहत देने के साथ त्योहार की मिठास भी बढ़ा देते हैं.
केसर-पिस्ता शाही फिरनी का रॉयल स्वाद
अगर आप मेहमानों को शाही अंदाज में कुछ खास खिलाना चाहते हैं तो केसर-पिस्ता फिरनी बेहतरीन ऑप्शन है. मलाईदार दूध, केसर और इलायची की खुशबू इसका स्वाद कई गुना बढ़ा देती है. मिट्टी के कुल्हड़ों में ठंडी फिरनी परोसने से इसका टेस्ट और भी लाजवाब लगता है. ऊपर से पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ियां इसे आकर्षक बनाती हैं.
खजूर-चॉकलेट मूस से मिलेगा हेल्दी ट्विस्ट
मीठा खाने के शौकीनों के लिए खजूर और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन काफी शानदार माना जाता है. ये डेजर्ट स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखता है. खजूर की प्राकृतिक मिठास और डार्क चॉकलेट का फ्लेवर इसे बच्चों और बड़ों दोनों का पसंदीदा बना देता है.
रूह अफजा फालूदा देगा गर्मी से राहत
बकरीद अगर गर्मियों में हो तो ठंडा फालूदा हर किसी को पसंद आता है. रूह अफजा, आइसक्रीम और सब्जा सीड्स से बना यह ट्राइफल डेजर्ट शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है. इसकी रंग-बिरंगी लेयर्स देखने में भी बेहद आकर्षक लगती हैं.
मलाई कुल्फी चीजकेक जार बना देगा दिन खास
कुल्फी और चीजकेक का फ्यूजन डेजर्ट आजकल काफी ट्रेंड में है. मलाई, क्रीम चीज और केसर का स्वाद इसे बेहद रिच और क्रीमी बनाता है. जार में तैयार होने वाला ये डेजर्ट दिखने में स्टाइलिश और खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है. इसे पहले से बनाकर फ्रिज में रखा जा सकता है, जिससे त्योहार के दिन ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती.
मेहमानों के लिए बनाएं यादगार मिठास
बकरीद पर बनाए गए खास डेजर्ट सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि रिश्तों में मिठास घोलने के लिए भी होते हैं. अगर इस बार आप कुछ नया और यूनिक ट्राई करेंगे तो मेहमान भी आपके स्वाद की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे. ठंडे और रिच डेजर्ट त्योहार की रौनक बढ़ाने के साथ हर किसी को खास एहसास कराते हैं.