Bakra Eid 2026 Special Mehndi Design: इस बकरीद लगाएं ये शानदार डिजाइन की मेहंदी, अपनी पसंद करें सिलेक्ट

Bakra Eid 2026 Special Mehndi Design Photo: बकरा ईद 2026 पर खूबसूरत मेहंदी डिजाइन महिलाओं और लड़कियों के लुक को और खास बना रहे हैं. इस बार सिंपल, अरेबिक, दुबई स्टाइल और मिनिमल पैटर्न सबसे ज्यादा ट्रेंड में हैं. बैक हैंड से लेकर फुल हैंड तक, ये लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन हाथों को स्टाइलिश और एलिगेंट लुक देते हैं.