Bakra Eid 2026 Special Mehndi Design: इस बकरीद लगाएं ये शानदार डिजाइन की मेहंदी, अपनी पसंद करें सिलेक्ट
Bakra Eid 2026 Special Mehndi Design Photo: बकरा ईद 2026 पर खूबसूरत मेहंदी डिजाइन महिलाओं और लड़कियों के लुक को और खास बना रहे हैं. इस बार सिंपल, अरेबिक, दुबई स्टाइल और मिनिमल पैटर्न सबसे ज्यादा ट्रेंड में हैं. बैक हैंड से लेकर फुल हैंड तक, ये लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन हाथों को स्टाइलिश और एलिगेंट लुक देते हैं.
फ्लोरल बेल मेहंदी डिजाइन
फ्लोरल बेल डिजाइन इस ईद पर सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं. फूलों और पत्तियों से बना ये पैटर्न हाथों को बेहद सॉफ्ट और क्लासी लुक देता है. इसे लगाना आसान होता है और ये हर आउटफिट के साथ खूबसूरत लगता है.
अरेबिक मेहंदी डिजाइन
अरेबिक मेहंदी हमेशा ट्रेंड में रहती है. मोटी लाइनों, फूलों और खाली स्पेस वाले डिजाइन हाथों को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देते हैं. ये डिजाइन कम समय में जल्दी लग जाती है और काफी आकर्षक दिखती है.
दुबई स्टाइल शेडिंग मेहंदी
दुबई स्टाइल मेहंदी में शेडिंग और डिटेलिंग का खास इस्तेमाल होता है. ये डिजाइन हाथों पर बेहद रॉयल और एलिगेंट नजर आती है. खासकर शादी और ईद जैसे खास मौकों पर लड़कियां इसे खूब पसंद कर रही हैं.
बैक हैंड सिंपल डिजाइन
अगर आप सिंपल और ट्रेंडी मेहंदी चाहती हैं तो बैक हैंड डिजाइन बेस्ट ऑप्शन है. इसमें फिंगर पैटर्न, छोटे फूल और जाल डिजाइन शामिल होते हैं जो हाथों को बेहद सुंदर बनाते हैं.
जाल पैटर्न मेहंदी डिजाइन
नेट या जाल पैटर्न वाली मेहंदी इस बार काफी ट्रेंड में है. ये डिजाइन हाथों को पारंपरिक और मॉडर्न दोनों तरह का लुक देता है. इसे खासकर फ्रंट हैंड पर लगाना बेहद खूबसूरत लगता है.
मिनिमल फिंगर मेहंदी
आजकल लड़कियां भारी डिजाइन की जगह मिनिमल मेहंदी ज्यादा पसंद कर रही हैं. सिर्फ उंगलियों पर बने छोटे-छोटे पैटर्न, डॉट्स और बेल डिजाइन हाथों को यूनिक और स्टाइलिश लुक देते हैं.