काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा Tamannaah Bhatia का फिल्मी सफर, 15 साल की उम्र में शुरू किया काम; आज करोड़ों की हैं मालकिन
Tamanna Bhatia: तमन्ना भाटिया (Tamanna Bhatia) साउथ से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक पर राज कर रही है. उनके आइटम सॉन्ग के दीवाने बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हैं. हालांकि उन्होंने अपने फिल्मी सफर में खूब संघर्ष किया है. लेकिन आज वह साउथ की कामयाबी एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उनका नाम हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हैं.
तमन्ना भाटिया का जन्म
तमन्ना भाटिया का जन्म 21 दिसंबर 1989 को मुंबई में हुआ था. उनका जन्म एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था. उन्हें स्कूलों के दिनों से ही एक्टिंग का काफी शौक है. उन्होंने 13 साल की उम्र में ही पृथ्वी थिएटर जॉइन कर लिया था. उन्होंने इस दौरान स्टेज पर परफॉर्म भी करना शुरु कर दिया था.
स्कूल गर्ल से डेब्यू तक का सफर
तमन्ना भाटिया केवल 15 साल की थीं, जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म से डेब्यू किया. साल 2005 में हिंदी फिल्म चंद सा रोशन चेहरा से शुरु किया था. जबकि वह उस दौरान स्कूल जा रही थीं और साथ ही बैलेंस कर रही थीं. उसी साल उन्होंने तेलुगु फिल्म 'श्री' से साउथ में कदम रखा.
कैंपस गर्ल का किरदार
2007 में तेलुगु फिल्म 'हैपी डेज' और तमिल फिल्म 'कल्लूरी' में तमन्ना ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था. दोनों फिल्मों में एक्ट्रेस ने कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया था. यह फिल्म युवाओं को खूब पसंद आया था.
साउथ सिनेमा में कामयाबी का सफर
तमन्ना ने तेलुगु और तमिल फिल्मों में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. जिसमें बाहुबली समेत कई फिल्में शामिल हैं. एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और डांस से लोगों को अपना दीवाना बना देती हैं. 'बाहुबली: द बिगिनिंग' में अवंतिका का रोल में तमन्ना ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी. इस फिल्म से तमन्ना पूरे देश में मशहूर हो गईं.
कितनी है नेटवर्थ?
ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस की नेटवर्थ 120 करोड़ है. मुंबई में एक्ट्रेस के 3 आलीशान अपार्टमेंट हैं. घर के साथ एक्ट्रेस गाड़ियों की भी शौकीन हैं. तमन्ना के पास 43.50 लाख रुपये की बीएमडब्ल्यू भी है. इसके अलावा मर्सिडीज-बेंज GLE गाड़ी भी है. इसके साथ ही मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट और लैंड रोवर रेंज रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट भी है.
आइटम सॉन्ग का तहलका
एक्टिंग के साथ-साथ तमन्ना अपने डांस के लिए भी मशहूर हैं. बॉलीवुड में उनके आइटम सॉन्ग काफी हिट हैं. जिनमें ‘नशा’, तबाही’, 'आज की रात’ और और ‘गफूर’ गाना शामिल है. हाल ही में तमन्ना की ‘डू यू वाना पार्टनर’ भी प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई हैं.