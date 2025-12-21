काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा Tamannaah Bhatia का फिल्मी सफर, 15 साल की उम्र में शुरू किया काम; आज करोड़ों की हैं मालकिन

Tamanna Bhatia: तमन्ना भाटिया (Tamanna Bhatia) साउथ से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक पर राज कर रही है. उनके आइटम सॉन्ग के दीवाने बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हैं. हालांकि उन्होंने अपने फिल्मी सफर में खूब संघर्ष किया है. लेकिन आज वह साउथ की कामयाबी एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उनका नाम हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हैं.