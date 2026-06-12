4 साल तक चुपके-चुपके किया इश्क, फिर छुपकर रचाई शादी! जानिए कौन हैं बादशाह की खूबसूरत पत्नी

ईशा रिखी ने शादी को लेकर किया खुलासा

इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान, ईशा रिखी ने बताया कि उन्हें अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई सवाल मिले थे और उन्होंने इन अटकलों को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया. फैंस के सवालों का जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने बादशाह को पतिदेव कहकर बुलाया. इसके साथ ही उन्होंने साथ में एक तस्वीर भी साझा की.