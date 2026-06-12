4 साल तक चुपके-चुपके किया इश्क, फिर छुपकर रचाई शादी! जानिए कौन हैं बादशाह की खूबसूरत पत्नी
Who is Isha Rikhi: मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह ने पिछले महीनों मॉडल-एक्ट्रेस ईशा रिखी से गुपचुप शादी रचा ली थी. अब जाकर कई दिनों बाद ईशा रिखी ने सबके सामने कंफर्म किया है कि वो बादशाह की पत्नी हैं. चलिए जानते हैं सिंगर की पत्नी के बारे में और देखें उनकी तस्वीरें.
कौन हैं ईशा रिखी?
ईशा रिखी एक अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो मुख्य रूप से पंजाबी फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की और फिर फिल्मों में कदम रखा.
कब की एक्टिंग की शुरूआत?
ईशा रिखी ने साल 2013 में फिल्म 'जट्ट बॉयज पुत्त जट्टन दे' से अभिनय की शुरुआत की. इस फिल्म में सिप्पी गिल और ओम पुरी समेत कई अन्य कलाकार मुख्य भूमिका में थे. इसके बाद ईशा रिखी ने 'हैप्पी गो लकी', 'मेरे यार कमीने', 'व्हाट द जट्ट' और 'अरदास' जैसी कई हिट पंजाबी फिल्मों में काम किया.
बॉलीवुड में भी किया काम
ईशा ने बॉलीवुड में भी काम किया है. साल 2018 में, उन्होंने नवाबजादे फिल्म में अभिनय किया, जिसमें वरुण धवन, राघव जुयाल और पुनीत पाठक ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं.
कैसे हुई थी बादशाह और ईशा की मुलाकात?
रिपोर्ट्स के मुताबिक बादशाह और ईशा लगभग चार साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. हालांकि दोनों ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन बताया जाता है कि वे एक पार्टी में अपने एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले और एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए.
गुपचुप रचाई शादी
मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह और पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी ने इस साल 2026 मार्च में एक निजी समारोह में गुपचुप शादी रचाई थी. हालांकि, शादी की तस्वीरों के वायरल होने के बाद भी दोनों ने कुछ समय तक इस रिश्ते को निजी रखा था.
ईशा रिखी ने शादी को लेकर किया खुलासा
इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान, ईशा रिखी ने बताया कि उन्हें अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई सवाल मिले थे और उन्होंने इन अटकलों को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया. फैंस के सवालों का जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने बादशाह को पतिदेव कहकर बुलाया. इसके साथ ही उन्होंने साथ में एक तस्वीर भी साझा की.
ईशा रिखी ने बादशाह के साथ साझा की तस्वीर
ईशा ने बादशाह के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह रैपर की गोद में बैठी हुई हैं और बादशाह उन्हें गले लगा रहे हैं.