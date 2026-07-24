बादशाह और ईशा के रिश्ते में आई खटास! तलाक लेने जा रहा कपल? ईशा के पोस्ट ने मचाई खलबली

मिस्टीरियस कैप्शन से तलाक की उड़ी अफवाह

रैपर बादशाह और पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इसकी वजह फिर से उनकी शादी है. करीब एक महीने पहले ही ईशा ने इंस्टाग्राम पर एक सवाल-जवाब सेशन के दौरान अपनी शादी के बारे में खुलासा किया था. हाल ही में ईशा ने एक बार फिर शादी के अनदेखे पलों और candid तस्वीरों वाली एक रील पोस्ट की है, जिसमें एक फोटो में उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Every storm is a lesson, Every prayer is Hope.'