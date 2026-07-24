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बादशाह और ईशा के रिश्ते में आई खटास! तलाक लेने जा रहा कपल? ईशा के पोस्ट ने मचाई खलबली

रैपर बादशाह और पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इसकी वजह फिर से उनकी शादी है. करीब एक महीने पहले ही ईशा ने इंस्टाग्राम पर एक सवाल-जवाब सेशन के दौरान अपनी शादी के बारे में खुलासा किया था. अब अभिनेत्री ने एक बार फिर शादी के अनदेखे पलों और candid तस्वीरों वाली एक रील पोस्ट की है, और रील के मिस्टीरियस कैप्शन ने उनके अलग होने की अफवाहों को और हवा दे दी है.


By: Shivangi Shukla | Published: July 24, 2026 1:58:52 PM IST

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मिस्टीरियस कैप्शन से तलाक की उड़ी अफवाह - Photo Gallery
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मिस्टीरियस कैप्शन से तलाक की उड़ी अफवाह

रैपर बादशाह और पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इसकी वजह फिर से उनकी शादी है. करीब एक महीने पहले ही ईशा ने इंस्टाग्राम पर एक सवाल-जवाब सेशन के दौरान अपनी शादी के बारे में खुलासा किया था. हाल ही में ईशा ने एक बार फिर शादी के अनदेखे पलों और candid तस्वीरों वाली एक रील पोस्ट की है, जिसमें एक फोटो में उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Every storm is a lesson, Every prayer is Hope.'

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फैंस के कमेंट्स की आई बाढ़

ईशा की पोस्ट के बाद कमेंट सेक्शन में उनकी कई सेलिब्रिटी दोस्तों के समर्थन और चिंता व्यक्त करने वाले कमेंट्स की बाढ़ आ गई. अभिनेत्री जैस्मिन भसीन ने लिखा, "मजबूत रहो", और एक अन्य अभिनेत्री श्रुति सोढ़ी ने कहा, "सच में सबक मिला."

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निजी समारोह में हुई शादी

ईशा और बादशाह कई सालों से गुपचुप तरीके से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने एक सादे निजी समारोह में शादी कर ली. उनकी शादी की  खबर तब सामने आई जब ईशा की मां ने शादी समारोह की तस्वीरें अपलोड कीं, जिसकी पुष्टि ईशा ने इंस्टाग्राम पर एक क्वेश्चन आंसर में सवालों के जवाब देते हुए की.

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बादशाह की दूसरी शादी

यह बादशाह की दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी जैस्मीन मसीह से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी है जिसका नाम जेसेमी ग्रेस है। रैपर ने आठ साल की शादी के बाद 2020 में अपनी पहली पत्नी जैस्मीन मसीह से तलाक ले लिया था।

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तलाक की पुष्टि नहीं

हालांकि तलाक की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पोस्ट के कैप्शन और ईशा के करीबी दोस्तों द्वारा कमेंट सेक्शन में दी गई प्रतिक्रिया से तलाक की संभावना की ओर इशारा मिलता है.

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