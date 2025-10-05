कौन हैं Vera Bedi? जिसे 18 की उम्र में आ रहे शादी के प्रपोजल, पापा रहे सिनेमा के मशहूर विलेन

Who Is Vera Bedi: ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में नजर आए एक्टर रजत बेदी की बेटी इन दिनों खूब चर्चा में हैं. उनकी खूबसूरती की तुलना बड़ी-बड़ी हसीनाओं से हो रही है. इन तस्वीरों को देख आपकी आंखें भी फटी रह जाएंगी. रजत ने हाल ही में बताया कि उनकी बेटी को अभी से शादी के प्रपोजल आ रहे हैं.