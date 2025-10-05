कौन हैं Vera Bedi? जिसे 18 की उम्र में आ रहे शादी के प्रपोजल, पापा रहे सिनेमा के मशहूर विलेन
Who Is Vera Bedi: ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में नजर आए एक्टर रजत बेदी की बेटी इन दिनों खूब चर्चा में हैं. उनकी खूबसूरती की तुलना बड़ी-बड़ी हसीनाओं से हो रही है. इन तस्वीरों को देख आपकी आंखें भी फटी रह जाएंगी. रजत ने हाल ही में बताया कि उनकी बेटी को अभी से शादी के प्रपोजल आ रहे हैं.
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड
‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के अभिनेता रजत बेदी की बेटी वीरा भी लाइमलाइट में आ गईं हैं. सीरीज की स्क्रीनिंग के दौरान रजत बेदी अपने परिवार के साथ पहुंचे थे. पहली बार तब उनकी बेटी की तस्वीरें सामने आई थीं.
वीरा बेदी कौन हैं?
अचानक उनके वीडियो वायरल होने लगे और उन्हें करीना कपूर खान से कंपेयर किया जाने लगा था.
रजत बेदी की बेटी वीरा बेदी
कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में रजत ने अपनी बेटी को मिले इस फेम पर बात की थी. उन्होंने बताया कि कैसे सबकुछ हिल गया है और बेटी का करियर प्लान भी बदलने वाला है.
वीरा बेदी करियर
रजत बेदी ने कहा, “बेटी को तो अचानक ऐसा लग रहा है कि उसपर सुनामी आ गई है. उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसे फिल्म लाइन में जाना है."
प्रोडक्ट डिजाइन कर रही हैं वीरा
रजत ने वीरा पर कहा- वो तो बहुत सीधी थी, कहती थी कि मैंने स्कूल खत्म किया है, अभी कॉलेज में प्रोडक्ट डिजाइन कर रही हूं. फिर मुझे डिजाइनिंग करना है.”
शादी के ऑफर्स आ रहे हैं वीरा को
“वो फोकस थी, मगर अब सब चीजें हिल गई हैं. उसको तो लोग दूर-दूर से शादी के ऑफर्स भेज रहे हैं."
18 साल की उम्र में आ रहे मैरिज प्रपोजल
"वो अभी 18 साल की है. मतलब पागल हुए पड़े हैं सारे. अभी वो सोच रही है. क्या फिल्मों में आना चाहती है या नहीं. मुझे लगता है कि उसका मूड बना हुआ है. पर देखेंगे कैसे, क्या है. पर मॉडलिंग जरूर करेगी."