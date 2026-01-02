Bad Food Combinations: सेहत के लिए खतरनाक हैं ये फूड कॉम्बिनेशन, शरीर के लिए हो सकते हैं बेहद नुकसानदायक; आज ही से कर ले हाय तौबा!
Bad Food Combinations: हमारी लाइफस्टाइल में खान-पान संबंधी चीजें काफी ज्यादा महत्व रखते हैं. इसी कारण हमें पौष्टिक भोजन का चयन करना जरूरी है. विभिन्न खाद्य पदार्थ शरीर के लिए काफी जरुरी होते हैं. क्योंकि यह आपके शरीर में अलग तरह से काम करते हैं. कुछ खाद्य पदार्थों का एक साथ सेवन करने से आपके सेहत को नुकसान हो सकता है. इसके लिए आपको काफी ध्यान रखना है.
भोजन और फल
भोजन के साथ फल खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. दरअसल, फल जल्दी पच जाते हैं. अनाज और मांस धीरे-धीरे पचने वाले खाद्य पदार्थों के साथ मिलाने पर फर्मेंटेशन का कारण बन सकते हैं. इस फर्मेंटेशन प्रक्रिया के कारण पेट फूलने, गैस और बेचैनी की समस्या हो सकती है.
स्टार्चयुक्त कार्बोहाइड्रेट संग टमाटर
चावल या आलू जैसे स्टार्चयुक्त कार्बोहाइड्रेट के साथ खाने पर पाचन संबंधी परेशानी काफी ज्यादा हो सकती है. टमाटर का सीमित मात्रा में सेवन करना असुविधा को कम करने में सहायक हो सकता है. लेकिन स्टार्चयुक्त कार्बोहाइड्रेट संग टमाटर खाने से तबीयत खराब हो सकती है.
फल और दही
दही में प्रोबायोटिक गुण अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है. फलों के साथ दी का सेवन करने से एलर्जी और जुखाम हो सकता है. डेयरी उत्पादों को फलों के साथ मिलाने से सर्दी और गले में दर्द हो सकता है.
बर्गर और फ्राइज
फास्ट फूड का एक क्लासिक कॉम्बिनेशन बर्गर और फ्राइज भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. प्रोसेस्ड फूड में वसा की मात्रा अधिक होती है. जिसके कारण सूजन पैदा हो सकती है. इससे बुढ़ापे की प्रक्रिया का तेज हो सकते हैं. इसलिए सेहत का ख्याल रखना चाहिए और कभी भी बर्गर और फ्राइज एक साथ नहीं खाना है.
अनाज और दूध
अनाज और दूध का सेवन हर कोई नाश्ते में खाता है. लेकिन रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि और फिर गिरावट का कारण बन सकते हैं. जिसके कारण आपको थकान महसूस हो सकती है. अनाज और दूध दोनों में तेजी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं.
अनाज और जूस
अनाज और जूस का संयोजन लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने के लिए ठीक नहीं है. इसके कारण आवश्यक प्रोटीन और फाइबर की कमी पैदा हो सकती है. यह संयोजन अक्सर रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि या फिर गिरावट हो सकती है. जिसके कारण आपको थकान जैसा महसूस हो सकता है.