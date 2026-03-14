अगर चाय के साथ खाते हैं ये चीजें, तो हो जाएं सावधान! नहीं तो सेहत को हो सकता है बड़ा नुकसान

Bad Combination With Tea: भारत में चाय लवर्स की कमी नहीं है. फिर चाहे मौसम कैसा भी हो, भारत के लोगों की सुबह चाय के बिना नहीं होती. मूड खराब से लेकर दिन बनाने तक में चाय एक अहम किरदार है. कई लोगों को तो चाय से इतना प्यार होता है कि वह दिन में चार से पांच बार चाय पीना पसंद करते हैं. भारत में चाय को किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती है.