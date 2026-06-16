क्या आप जानते हैं पीछे चलना भी हो सकता है सबसे असरदार एक्सरसाइज? जानिए इसके हैरान कर देने वाले फायदे

Backward Walking Benefits: चलना यानी वॉकिंग को दुनिया की सबसे आसान, सुरक्षित और असरदार एक्सरसाइज माना जाता है, लेकिन हाल के समय में फिटनेस विशेषज्ञ उल्टा चलने (Backward Walking) को भी एक बेहद उपयोगी और फायदेमंद एक्सरसाइज के रूप में सुझा रहे हैं. यह न सिर्फ शरीर की मांसपेशियों को अलग तरीके से एक्टिव करता है, बल्कि बैलेंस, ताकत, कैलोरी बर्न और मानसिक फोकस को भी बेहतर बनाने में मदद करता है.