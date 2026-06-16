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क्या आप जानते हैं पीछे चलना भी हो सकता है सबसे असरदार एक्सरसाइज? जानिए इसके हैरान कर देने वाले फायदे

Backward Walking Benefits: चलना यानी वॉकिंग को दुनिया की सबसे आसान, सुरक्षित और असरदार एक्सरसाइज माना जाता है, लेकिन हाल के समय में फिटनेस विशेषज्ञ उल्टा चलने (Backward Walking) को भी एक बेहद उपयोगी और फायदेमंद एक्सरसाइज के रूप में सुझा रहे हैं. यह न सिर्फ शरीर की मांसपेशियों को अलग तरीके से एक्टिव करता है, बल्कि बैलेंस, ताकत, कैलोरी बर्न और मानसिक फोकस को भी बेहतर बनाने में मदद करता है.


By: Ranjana Sharma | Published: June 16, 2026 4:21:19 PM IST

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उल्टा चलना क्या है?

उल्टा चलना यानी सामान्य दिशा के विपरीत पीछे की ओर चलने की प्रक्रिया, जो देखने में आसान लगती है लेकिन शरीर के लिए एक अलग तरह की चुनौती पेश करती है. यह एक्सरसाइज शरीर के मसल्स, दिमाग और बैलेंस सिस्टम को एक साथ एक्टिव करती है.

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पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं

उल्टा चलने से पैरों की सामान्य वॉकिंग से अलग मांसपेशियां सक्रिय होती हैं. इसमें जांघों (Thighs), पिंडलियों (Calves) और ग्लूट्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे इनकी ताकत और सहनशक्ति धीरे-धीरे बढ़ने लगती है. यह एक्सरसाइज लोअर बॉडी को मजबूत बनाने में काफी प्रभावी मानी जाती है.

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शरीर का बैलेंस और को-ऑर्डिनेशन बेहतर होता है

जब व्यक्ति पीछे की ओर चलता है तो उसे हर कदम पर अधिक ध्यान और संतुलन बनाए रखने की जरूरत होती है. इससे शरीर का बैलेंस सिस्टम बेहतर होता है और हाथ-पैरों के बीच को-ऑर्डिनेशन भी धीरे-धीरे मजबूत होने लगता है.

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कैलोरी ज्यादा बर्न होती है

उल्टा चलना सामान्य वॉकिंग की तुलना में ज्यादा एनर्जी मांगता है. इस वजह से शरीर अधिक कैलोरी खर्च करता है, जिससे वजन कम करने और फैट बर्न करने में मदद मिल सकती है. इसलिए इसे वेट लॉस रूटीन में भी शामिल किया जा सकता है.

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घुटनों और जोड़ों पर असर

उल्टा चलने से घुटनों पर पड़ने वाले दबाव का पैटर्न बदल जाता है, जिससे कुछ मामलों में जोड़ों को राहत मिल सकती है. यही कारण है कि कई फिजियोथेरेपिस्ट इसे रिकवरी एक्सरसाइज के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं.

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दिमाग और फोकस क्षमता बढ़ती है

पीछे की ओर चलते समय दिमाग को ज्यादा सक्रिय रहना पड़ता है क्योंकि हर कदम पर ध्यान देना जरूरी होता है. इससे मानसिक सतर्कता, फोकस और रिएक्शन टाइम में सुधार हो सकता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी मददगार है.

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फिजियोथेरेपी और रिहैब में उपयोग

उल्टा चलना केवल फिटनेस के लिए ही नहीं बल्कि मेडिकल रिकवरी में भी उपयोगी माना जाता है. इसे कई बार फिजियोथेरेपी में चोट के बाद मांसपेशियों को फिर से मजबूत करने और मूवमेंट सुधारने के लिए शामिल किया जाता है.

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सुरक्षित तरीके से कैसे करें?

शुरुआत हमेशा सुरक्षित और खुली जगह से करनी चाहिए. पहले 20–30 सेकंड तक धीरे-धीरे उल्टा चलें, शरीर को सीधा रखें और गर्दन को स्थिर रखें. अगर किसी भी तरह की असहजता या चक्कर महसूस हो तो तुरंत रुक जाना चाहिए और धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए.

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Fitness Tips
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