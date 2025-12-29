  • Home>
  • Baby Massage Tips: सर्दियों में बेबी मसाज करते समय न करें ये 6 बड़ी गलतियां, जानें सही तरीका

Baby Massage Tips: सर्दियों में बेबी मसाज करते समय न करें ये 6 बड़ी गलतियां, जानें सही तरीका

Baby Massage Tips: सर्दियों में बच्चों की मसाज करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चे को दर्द या तकलीफ ना हो. जानते हैं वो कौन-सी बातें हैं जिनको बेबी मसाज करते समय ध्यान में रखना चाहिए.


By: Tavishi Kalra | Published: December 29, 2025 12:46:28 PM IST

1/8

Baby Massage

नवजात बच्चों की मालिश करना बेहद ही जरूरी होता है. लेकिन सर्दियों के मौसम में बच्चों की मालिश करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है. जानते हैं वो कौन-से टिप्स हैं जिनको सर्दियों में बच्चों की मालिश करते समय ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है.

2/8

Baby Massage

सर्दियों में बच्चों की मालिश करना बहुत जरूरी होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में सभी की स्किन ड्राई होने लगती है. इसीलिए तेल से मालिश करने से स्किन सॉफ्ट रहती है. नहाने से पहले और नहाने के बाद बच्चों को शरीर पर लोशन लगाएं.बच्चों को मालिश करने से उनमें ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है.

3/8

Baby Massage

बच्चों की मालिश रात के समय करना बेहद फायदेमंद होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि रात में सोते समय मालिश करने से बच्चे की पूरे दिन की थकान मिट जाती है और बच्चों को आराम मिलता है, साथ ही बढ़िया नींद भी आती है.

4/8

Baby Massage

इस बात का खास ख्याल रखें कि सर्दियों में बच्चे की मालिश ठंड़े तेल से ना करें, बच्चे की मालिश करते समय तेल को गुनगुना करें, और बच्चों की मसाज बंद कमरे में करें, ताकि बच्चे के शरीर को किसी प्रकार की हवा ना लगे.

5/8

Baby Massage

अगर आप भी रोज नहाने से पहले बच्चे की मसाज करते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें की नहाने से पहले जब मसाज करें, तो उसके बाद 20-30 मिनट का इंतजार करें और फिर बच्चों को गर्म या गुनगुने पानी से नहलाएं.

6/8

Baby Massage

नवजात शिशु की मालिश करते समय हल्के हाथों से मालिश करें, ज्यादा दवाब डालने से बच्चों की हड्डियों पर असर पड़ सकता. इसीलिए कहा जाता है जोर लगाकर बच्चों की सलाज ना करें. ऐसा करने से स्किन पर रैश या अंदरूनी चोट लग सकती है.

7/8

Baby Massage

बच्चों की मसाज करते समय बच्चों को हवा में लटकाना, पैरों को गलत तरह से पकड़ना या खींचने से बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है. इसीलिए सॉफ्ट हाथों से ही बच्चों की मसाज करें.

8/8

Baby Massage

साथ ही नवाज बच्चों की मसाज करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि बच्चे ने तुरंत खाना या दूध ना पीया हो. ऐसा होने से मसाज में ज्यादा प्रेशर लगने से बच्चा उल्टी कर सकता है.

