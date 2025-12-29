Baby Massage Tips: सर्दियों में बेबी मसाज करते समय न करें ये 6 बड़ी गलतियां, जानें सही तरीका

Baby Massage

सर्दियों में बच्चों की मालिश करना बहुत जरूरी होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में सभी की स्किन ड्राई होने लगती है. इसीलिए तेल से मालिश करने से स्किन सॉफ्ट रहती है. नहाने से पहले और नहाने के बाद बच्चों को शरीर पर लोशन लगाएं.बच्चों को मालिश करने से उनमें ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है.