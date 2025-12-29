Baby Massage Tips: सर्दियों में बेबी मसाज करते समय न करें ये 6 बड़ी गलतियां, जानें सही तरीका
Baby Massage Tips: सर्दियों में बच्चों की मसाज करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चे को दर्द या तकलीफ ना हो. जानते हैं वो कौन-सी बातें हैं जिनको बेबी मसाज करते समय ध्यान में रखना चाहिए.
नवजात बच्चों की मालिश करना बेहद ही जरूरी होता है. लेकिन सर्दियों के मौसम में बच्चों की मालिश करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है. जानते हैं वो कौन-से टिप्स हैं जिनको सर्दियों में बच्चों की मालिश करते समय ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है.
सर्दियों में बच्चों की मालिश करना बहुत जरूरी होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में सभी की स्किन ड्राई होने लगती है. इसीलिए तेल से मालिश करने से स्किन सॉफ्ट रहती है. नहाने से पहले और नहाने के बाद बच्चों को शरीर पर लोशन लगाएं.बच्चों को मालिश करने से उनमें ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है.
बच्चों की मालिश रात के समय करना बेहद फायदेमंद होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि रात में सोते समय मालिश करने से बच्चे की पूरे दिन की थकान मिट जाती है और बच्चों को आराम मिलता है, साथ ही बढ़िया नींद भी आती है.
इस बात का खास ख्याल रखें कि सर्दियों में बच्चे की मालिश ठंड़े तेल से ना करें, बच्चे की मालिश करते समय तेल को गुनगुना करें, और बच्चों की मसाज बंद कमरे में करें, ताकि बच्चे के शरीर को किसी प्रकार की हवा ना लगे.
अगर आप भी रोज नहाने से पहले बच्चे की मसाज करते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें की नहाने से पहले जब मसाज करें, तो उसके बाद 20-30 मिनट का इंतजार करें और फिर बच्चों को गर्म या गुनगुने पानी से नहलाएं.
नवजात शिशु की मालिश करते समय हल्के हाथों से मालिश करें, ज्यादा दवाब डालने से बच्चों की हड्डियों पर असर पड़ सकता. इसीलिए कहा जाता है जोर लगाकर बच्चों की सलाज ना करें. ऐसा करने से स्किन पर रैश या अंदरूनी चोट लग सकती है.
बच्चों की मसाज करते समय बच्चों को हवा में लटकाना, पैरों को गलत तरह से पकड़ना या खींचने से बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है. इसीलिए सॉफ्ट हाथों से ही बच्चों की मसाज करें.
साथ ही नवाज बच्चों की मसाज करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि बच्चे ने तुरंत खाना या दूध ना पीया हो. ऐसा होने से मसाज में ज्यादा प्रेशर लगने से बच्चा उल्टी कर सकता है.