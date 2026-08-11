Babita Phogat Daughter: बबीता फोगाट के घर आई नन्ही परी, महाशिवरात्रि के दिन बेटी के जन्म पर लिखा भावुक संदेश; देखें तस्वीर

अंतरराष्ट्रीय पहलवान और ‘दंगल गर्ल’ बबीता फोगाट के घर महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर नन्ही परी ने जन्म लिया है. दिल्ली के अस्पताल में बेटी को जन्म देने के बाद बबीता ने सोशल मीडिया पर इस खुशी को साझा करते हुए इसे मां पार्वती का आशीर्वाद बताया. जानिए इस खास पल से जुड़ी 5 बड़ी बातें.