Babita Phogat Daughter: बबीता फोगाट के घर आई नन्ही परी, महाशिवरात्रि के दिन बेटी के जन्म पर लिखा भावुक संदेश; देखें तस्वीर
अंतरराष्ट्रीय पहलवान और ‘दंगल गर्ल’ बबीता फोगाट के घर महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर नन्ही परी ने जन्म लिया है. दिल्ली के अस्पताल में बेटी को जन्म देने के बाद बबीता ने सोशल मीडिया पर इस खुशी को साझा करते हुए इसे मां पार्वती का आशीर्वाद बताया. जानिए इस खास पल से जुड़ी 5 बड़ी बातें.
बबीता फोगाट के घर आई नन्ही परी
अंतरराष्ट्रीय पहलवान और 'दंगल गर्ल' के नाम से प्रसिद्ध बबीता फोगाट के जीवन में मंगलवार को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर खुशियों का आगमन हुआ. उन्होंने दिल्ली के शालीमार बाग स्थित एक अस्पताल में दोपहर करीब 12 बजे एक नन्ही परी (बेटी) को जन्म दिया.
खुशी का माहौल
बेटी के जन्म की खबर मिलते ही बबीता के पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. बबीता अब हरियाणा के सोनीपत में कुमासपुर के पास स्थित एल्डिको काउंटी में अपने परिवार के साथ रहती हैं.
'मां पार्वती' का स्वरूप
बबीता फोगाट ने इस पल को बेहद खास और भावुक बताया. सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि महादेव की कृपा से शिवरात्रि के पवित्र दिन बेटी के रूप में मां पार्वती का आगमन हुआ है, जो उनके और परिवार के लिए एक अनमोल आशीर्वाद है.
प्रशंसकों से आशीर्वाद की अपील
बबीता ने अपने सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों से अपनी नन्ही बेटी को आशीर्वाद देने की अपील की. उल्लेख है कि इससे पहले जनवरी 2021 में उन्होंने अपने बेटे 'युवराज' को जन्म दिया था.
बबीता फोगाट का खेल सफर
बबीता फोगाट देश की प्रमुख महिला पहलवानों में से एक हैं. उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया. उनके संघर्ष और कुश्ती के इस सफर को सुपरहिट फिल्म 'दंगल' के जरिए देशभर में खास पहचान और लोकप्रियता मिली.