  • Home>
  • Gallery»
  • Baba Dhirendra Shastri: ‘भूतों’ पर PhD करने चले धीरेंद्र शास्त्री! जानिए किन यूनिवर्सिटी में हो रही ‘घोस्ट स्टडी’?

Baba Dhirendra Shastri: ‘भूतों’ पर PhD करने चले धीरेंद्र शास्त्री! जानिए किन यूनिवर्सिटी में हो रही ‘घोस्ट स्टडी’?

Dhirendra Shastri PhD: बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं. बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी पंडित धीरेंद्र शास्त्री भारत के सबसे मशहूर कथाकारों में से एक हैं. हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में, उन्होंने PhD करने की बात मानी. उनके चुने हुए PhD टॉपिक के बारे में जानकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे.


By: Hasnain Alam | Last Updated: December 12, 2025 2:32:44 PM IST

Follow us on
Google News
Baba Dhirendra Shastri: ‘भूतों’ पर PhD करने चले धीरेंद्र शास्त्री! जानिए किन यूनिवर्सिटी में हो रही ‘घोस्ट स्टडी’? - Photo Gallery
1/6

किस विषय पर कर रहे PHD

मीडिया से बातचीत के दौरान, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि वो अभी PhD कर रहे हैं. जब उनसे उनके PhD टॉपिक के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मज़ाक में कहा, "टॉपिक खतरनाक है... हम इसे भूतों पर कर रहे हैं.

Baba Dhirendra Shastri: ‘भूतों’ पर PhD करने चले धीरेंद्र शास्त्री! जानिए किन यूनिवर्सिटी में हो रही ‘घोस्ट स्टडी’? - Photo Gallery
2/6

आखिर क्यों जागी इच्छा

इस दौरान बाबा ने बताया कि कई लोगों ने भूतों पर PhD की है. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में तो भूतों पर एक सब्जेक्ट भी है. लेकिन, बागेश्वर बाबा इस सब्जेक्ट पर PhD करने का सोच रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद वे इस सब्जेक्ट के लिए किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई करेंगे.

Baba Dhirendra Shastri: ‘भूतों’ पर PhD करने चले धीरेंद्र शास्त्री! जानिए किन यूनिवर्सिटी में हो रही ‘घोस्ट स्टडी’? - Photo Gallery
3/6

नहीं लिया एडमिशन

साथ ही आपको बता दें उन्होंने इच्छा तो जाहिर कर दी लेकिन अभी तक इस सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है.

Baba Dhirendra Shastri: ‘भूतों’ पर PhD करने चले धीरेंद्र शास्त्री! जानिए किन यूनिवर्सिटी में हो रही ‘घोस्ट स्टडी’? - Photo Gallery
4/6

किन यूनिवर्सिटी में होती है घोस्ट स्टडी

ध्यान दें कि दुनिया में कुछ ही यूनिवर्सिटी हैं जो घोस्ट स्टडीज़ कराती हैं. इस फील्ड में स्टूडेंट सुपरनैचुरल घटनाओं की स्टडी करते हैं. एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी पिछले 50 सालों से यह कोर्स करा रही है. भारत में थॉमस फ्रांसिस यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) भी आयुर्वेद के तहत घोस्टोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स कराती हैं.

Baba Dhirendra Shastri: ‘भूतों’ पर PhD करने चले धीरेंद्र शास्त्री! जानिए किन यूनिवर्सिटी में हो रही ‘घोस्ट स्टडी’? - Photo Gallery
5/6

कितने पढ़े-लिखे हैं बागेश्वर बाबा?

कहा जाता है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा से की थी और वो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे. इसके अलावा उन्होने इसी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की. कुछ लोगों कहते हैं कि वो सिर्फ आठवीं तक ही पढ़े हैं लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मानें तो उन्होने छतरपुर में बीए किया था.

Baba Dhirendra Shastri: ‘भूतों’ पर PhD करने चले धीरेंद्र शास्त्री! जानिए किन यूनिवर्सिटी में हो रही ‘घोस्ट स्टडी’? - Photo Gallery
6/6

हिंदू राष्ट्र बनाने की करते हैं बात

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ़ 29 साल के हैं और भारत में उनके लाखों फ़ॉलोअर्स हैं. वह अक्सर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं. उनके वीडियो तेज़ी से वायरल हो जाते हैं, और लोग उन्हें बड़े चाव से देखते हैं.

Tags:
Baba Bageshwar Dhamghost studyPandit Dhirendra Shastri
Baba Dhirendra Shastri: ‘भूतों’ पर PhD करने चले धीरेंद्र शास्त्री! जानिए किन यूनिवर्सिटी में हो रही ‘घोस्ट स्टडी’? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Baba Dhirendra Shastri: ‘भूतों’ पर PhD करने चले धीरेंद्र शास्त्री! जानिए किन यूनिवर्सिटी में हो रही ‘घोस्ट स्टडी’? - Photo Gallery
Baba Dhirendra Shastri: ‘भूतों’ पर PhD करने चले धीरेंद्र शास्त्री! जानिए किन यूनिवर्सिटी में हो रही ‘घोस्ट स्टडी’? - Photo Gallery
Baba Dhirendra Shastri: ‘भूतों’ पर PhD करने चले धीरेंद्र शास्त्री! जानिए किन यूनिवर्सिटी में हो रही ‘घोस्ट स्टडी’? - Photo Gallery
Baba Dhirendra Shastri: ‘भूतों’ पर PhD करने चले धीरेंद्र शास्त्री! जानिए किन यूनिवर्सिटी में हो रही ‘घोस्ट स्टडी’? - Photo Gallery