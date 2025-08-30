Tiger Shroff की एक्शन मूवी!Baaghi 4 ट्रेलर देख,हो जाएंगे आपके भी रोंगटे खड़े होंगे
अगर आपको भी देखना है एक्शन से भरपूर मसाला, तो टाइगर श्रॉफ की मूवी ‘बागी 4′ का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर में आपको मिलेगा एक्शन, धांसू स्टंट्स और दिल दहला देने वाले सीन। टाइगर श्रॉफ का यह खतरनाक अवतार, उनका ट्रेलर देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक्शन लवर्स का मूड तो एकदम फ्रेश हो जाएगा! तो चलिए जानते हैं, इस बार ‘बागी 4′ में क्या खास है जो अब तक हमने नहीं देखा।
टाइगर श्रॉफ का एक्शन-पैक्ड ट्रेलर
‘बागी 4’ का ट्रेलर जबरदस्त एक्शन और धांसू स्टंट्स से भरा है। टाइगर श्रॉफ का खतरनाक अवतार सभी को हैरान कर देगा।
संजय दत्त का विलेन अवतार
संजय दत्त ने खलनायक की भूमिका निभाई है। उनका शक्तिशाली किरदार कहानी में गहरी रोचकता और ड्रामा जोड़ता है।
टाइगर श्रॉफ के जबरदस्त फाइट सीन
ट्रेलर में टाइगर श्रॉफ के फाइट सीन और स्टंट्स को देखकर दर्शकों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। उनका एक्शन पूरी फिल्म को अलग स्तर पर ले जाता है।
लीड कास्ट की शानदार परफॉर्मेंस
सोनम बाजवा और हरनाज संधू ने भी अपने रोल्स में शानदार अभिनय किया है, जो फिल्म को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाते है।
एक्शन, ड्रामा और रोमांस का बेहतरीन मिश्रण
बागी 4 एक्शन, ड्रामा और रोमांस का सही संतुलन प्रस्तुत करती है, जो हर दर्शक वर्ग को पसंद आएगा।
