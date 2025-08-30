Tiger Shroff की एक्शन मूवी!Baaghi 4 ट्रेलर देख,हो जाएंगे आपके भी रोंगटे खड़े होंगे

अगर आपको भी देखना है एक्शन से भरपूर मसाला, तो टाइगर श्रॉफ की मूवी ‘बागी 4′ का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर में आपको मिलेगा एक्शन, धांसू स्टंट्स और दिल दहला देने वाले सीन। टाइगर श्रॉफ का यह खतरनाक अवतार, उनका ट्रेलर देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक्शन लवर्स का मूड तो एकदम फ्रेश हो जाएगा! तो चलिए जानते हैं, इस बार ‘बागी 4′ में क्या खास है जो अब तक हमने नहीं देखा।



