भीष्म पितामह से लेकर गांधारी तक, बी आर चोपड़ा की ‘महाभारत’ के 6 किरदार, जो आज भी हैं कुंवारे

Mahabharat Actors Who Not Married: 80 के दशक में बी आर चोपड़ा की ‘महाभारत’ ने घर-घर में प्रसिद्धि पाई थी. ये धारावाहिक काफी हिट रहा था और किरदारों ने इसमें जान डाल दी थी. चाहे वो भीष्म पितामह हों या गांधारी सबने शानदार अभिनय किया था. लेकिन क्या आपका ‘महाभारत’ के कई एक्टर्स अभी भी कुंवारे हैं और उन्होंने शादी नहीं की. चलिए जानते हैं उनके बारे में.