भीष्म पितामह से लेकर गांधारी तक, बी आर चोपड़ा की ‘महाभारत’ के 6 किरदार, जो आज भी हैं कुंवारे

भीष्म पितामह से लेकर गांधारी तक, बी आर चोपड़ा की ‘महाभारत’ के 6 किरदार, जो आज भी हैं कुंवारे
Mahabharat Actors Who Not Married: 80 के दशक में बी आर चोपड़ा की ‘महाभारत’ ने घर-घर में प्रसिद्धि पाई थी. ये धारावाहिक काफी हिट रहा था और किरदारों ने इसमें जान डाल दी थी. चाहे वो भीष्म पितामह हों या गांधारी सबने शानदार अभिनय किया था. लेकिन क्या आपका ‘महाभारत’ के कई एक्टर्स अभी भी कुंवारे हैं और उन्होंने शादी नहीं की. चलिए जानते हैं उनके बारे में.
रेणुका इसरानी
रेणुका इसरानी ने महाभारत में गांधारी का किरदार निभाया था. उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए अविवाहित जीवन व्यतीत किया. 59 वर्ष की उम्र में भी वो कुंवारी हैं.
चन्ना रूपारेल
चन्ना रूपारेल ने 'महाभारत' में रुक्मिणी का किरदार निभाया था. उन्हें टीवी शो 'स्वाभिमान' में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है. बताया जाता है कि चन्ना ने शादी नहीं की है और वह लाइमलाइट से दूर शांत जीवन जी रही हैं.
परिजात
अभिनेत्री परिजात ने महाभारत धारावाहिक में राधा का किरदार निभाया और बाद में कुछ फिल्मों और टीवी शो में भी नज़र आईं. कहा जाता है कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की.
मुकेश खन्ना
मुकेश खन्ना ने इस सीरियल में भीष्म पितामह का किरदार निभाया था. जिस प्रकार सीरियल में उन्होंने शादी नहीं की थी. उसी प्रकार असल जिंदगी में भी उन्होंने अविवाहित रहना चुना है और वे अक्सर अपने इस निजी फैसले के बारे में बात करते रहे हैं.
समीर चित्रे
समीर चित्रे ने इस ऐतिहासिक धारावाहिक में नकुल का किरदार निभाया था. वे मीडिया की नजरों से काफी हद तक दूर रहे हैं और माना जाता है कि वे अविवाहित हैं.
संजीव चित्रे
संजीव चित्रे, जो समीर चित्रे के भाई हैं और उन्होंने शो में सहदेव का किरदार निभाया था. अपने भाई की तरह, वह भी निजी जीवन जीते हैं और खबरों के मुताबिक अविवाहित हैं.