Guru Randhawa के गाने ‘Azul’ से फेमस हुई लड़की जानें कौन हैं? जिसे देख फैंस बोले- अब Nora Fatehi का करियर है खतरे में !

Guru Randhawa New Song: गुरु रंधावा का नया गाना ‘Azul’ इन दिनों सोशल मीडिया पर आतंक मचा रहा हैं, उनके इस गाने पर काफी ज्यादा रील भी बन रही हैं और लोगो को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा हैं। गुरु के इस न्यू गाने के रिलीज होते ही उनके फैंस के मन में ये सवाल आ रहा हैं की इस गाने में जो लड़की सेक्सी और बोल्ड मूव्स दिखा कर सभी को अपना दीवाना बना रही है आखिरकार वो हैं कौन? कुछ लोग तो लड़की की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उसकी तुलना सीधा नोरा फतेही से कर रहे हैं। लोग बोल रहे की शायद अब नोरा का करियर खतरे मैं हैं।