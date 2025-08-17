Guru Randhawa के गाने ‘Azul’ से फेमस हुई लड़की जानें कौन हैं? जिसे देख फैंस बोले- अब Nora Fatehi का करियर है खतरे में !

  • Home>
  Guru Randhawa के गाने 'Azul' से फेमस हुई लड़की जानें कौन हैं? जिसे देख फैंस बोले- अब Nora Fatehi का करियर है खतरे में !

Guru Randhawa New Song: गुरु रंधावा का नया गाना ‘Azul’ इन दिनों सोशल मीडिया पर आतंक मचा रहा हैं, उनके इस गाने पर काफी ज्यादा रील भी बन रही हैं और लोगो को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा हैं। गुरु के इस न्यू गाने के रिलीज होते ही उनके फैंस के मन में ये  सवाल आ रहा हैं की इस गाने में जो लड़की सेक्सी और बोल्ड मूव्स दिखा कर  सभी को अपना दीवाना बना रही है आखिरकार वो हैं कौन? कुछ लोग तो लड़की की जमकर तारीफ  कर रहे हैं और उसकी तुलना सीधा नोरा फतेही  से कर रहे हैं। लोग बोल रहे की शायद अब नोरा का करियर खतरे मैं हैं।  
By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 17, 2025 15:07:15 IST
1/6

कौन हैं अंशिका पांडे?

गुरु रंधावा के नए गाने 'Azul' में उन्होंने नए चेहरे को मौका दिया हैं। आपको बता दे की इस गाने में जो लड़की नजर आ रही हैं उनका नाम अंशिका पांडे हैं और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। लोग उनके सेक्सी डांस मूव्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

2/6

अंशिका पांडे के स्टूडेंट लुक ने मचाया धमाल

गुरु रंधावा के गाने में अंशिका ने रेड स्वेटर, व्हाइट शर्ट और मिनी स्कर्ट वाली ड्रेस में पहन रखी हैं। यह सिंपल लेकिन क्लासी स्टूडेंट लुक उनकी मासूमियत को और बढ़ाता है। उनके इस लुक की लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं।

3/6

अंशिका ने 'azul' गाने में किये सेक्सी डांस मूव्स

अंशिका ने 'azul' गाने में किये सेक्सी डांस मूव्स जिसको देख सभी उनके दीवाने बन गए है और उनकी सीधा नोरा से तुलना कर रहे हैं। फैंस का ऐसा कहना हैं की अंशिका की वजह से शायद नोरा का करियर खतरे में पड़ सकता हैं। अंशिका इस गाने में देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं।

4/6

गुरु रंधावा और अंशिका की जोड़ी में किया सभी के दिलों पर राज

गुरु रंधावा और अंशिका की ऑन-स्क्रीन जोड़ी ने काफी कमाल किया है। दोनों ही स्टूडेंट्स वाले लुक में बेहद अच्छे लग रहे हैं। गुरु रंधावा का कैज़ुअल स्टाइल और अंशिका का यूनिफॉर्म कॉस्ट्यूम दोनों पर काफी अच्छा लग रहा हैं।

5/6

गुरु रंधावा अपने म्यूजिक वीडियो में देते हैं न्यू टैलेंट को मौका

गुरु रंधावा अक्सर अपनी म्यूजिक वीडियो में न्यू टैलेंट को मौका देते हैं। उन्होंने अंशिका को तब नोटिस किया जब उसने उनके गानों पर डांस वीडियो पोस्ट किए। अंशिका की सच्ची मेहनत और डांसिंग पैशन देखकर गुरु की टीम ने अप्रोच किया था।

6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

