पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देंगी ayushmann khurrana की ये कॉमेडी हिट्स

बधाई हो

यह फिल्म एक मिडिल-क्लास फैमिली पर बेस्ड है. इस कहानी में आयुष्मान की माँ, उम्रदराज होने के बावजूद, प्रेग्नेंट हो जाती हैं और इसी के इर्द-गिर्द घूमती है. अगर हम इस मूवी के मैन लिड की बात करे तो इसमे आयुष्मान खुराना के साथ नीना गुप्ता और गजराज राव ने एक्टिंग की है और साथ ही हम आपको से भी बता दे की यह फिल्म घरेलू हास्य और सामाजिक संदेश का शानदार संगम थी.