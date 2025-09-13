पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देंगी ayushmann khurrana की ये कॉमेडी हिट्स
आयुष्मान खुराना बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर में से एक है, जो अपनी के साथ – साथ गाने के लिए भी जाने जाते है साथ ही होस्ट और पब्लिक फिगर भी जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं. तो चलिए जानते है इसी के साथ उनकी कुछ खास मूवीज के बारे में जिसमें आपको तड़के के साथ ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा.
अंधाधुन
यह फिल्म थ्रिलर और डार्क कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण है. इस मूवी में आयुष्मान ने एक ब्लाइंड पियानिस्ट का रोल प्ले किया है, जो खुद को अपराध और रहस्यों के जाल में फंसा लेता है. इस मूवी में आयुष्मान खुराना के अलावा तब्बू और राधिका आप्टे जैसे कलाकारों ने भी काम किया है, जो इस मूवी को और भी ज्यादा ट्विस्ट और सरप्राइज का तड़का देती है।
बधाई हो
यह फिल्म एक मिडिल-क्लास फैमिली पर बेस्ड है. इस कहानी में आयुष्मान की माँ, उम्रदराज होने के बावजूद, प्रेग्नेंट हो जाती हैं और इसी के इर्द-गिर्द घूमती है. अगर हम इस मूवी के मैन लिड की बात करे तो इसमे आयुष्मान खुराना के साथ नीना गुप्ता और गजराज राव ने एक्टिंग की है और साथ ही हम आपको से भी बता दे की यह फिल्म घरेलू हास्य और सामाजिक संदेश का शानदार संगम थी.
बरेली की बर्फी
यह फिल्म छोटे शहर बरेली की कॉमेडी-रोमांटिक कहानी है. इस फिल्म में कृति सनोन ने एक बिंदास लड़की हैं जिन्हें किताब में लिखे लेखक से प्यार हो जाता है. साथ ही इस मूवी में राजकुमार राव और आयुष्मान भी है साथ ही हम आपको ये भी बता दे की यह फिल्म झूठ और सच्चाई का खेल शुरू होता है और उसी के इर्द-गिर्द घूमती है.
ड्रीम गर्ल 2
यह फिल्म ड्रीम गर्ल का सीक्वल है, जिसमें आयुष्मान फिर से “पूजा” के किरदार में नजर आते हैं। लेकिन पिछले बार के मुकाबले इस मूवी में और भी ज्यादा कॉमिक और मसालेदार है। इस मूवी मे आयुष्मान के साथ अनन्या पांडे की केमिस्ट्री दिखाई गई है।
दम लगा के हईशा
ये मूवी 90s के दौर पर आधारित है जिसमें एक साधारण पति-पत्नी की कहानी और उसके जिवन के बारे में बताया जाता है. आयुष्मान एक टेप रिकॉर्डिंग शॉप चलाने वाले लड़के के रोल में हैं,जिनकी शादी भारी-भरकम लड़की से होती है और इस मूवी की मैन लीड है भूमि पेडनेकर जिससेआयुष्मान की शादी होती है. पूरी फिल्म शादी पर बेस्ड है जिसे आप अपने परीवार के साथ देख सकते है.
नौटंकी साला
यह फिल्म एक मजेदार कॉमेडी-ड्रामा है जिसमे आयुष्मान एक थिएटर आर्टिस्ट का रोल निभाते हैं और इस मूवी में आयुष्मान एक आत्महत्या करने वाले लड़के की जान बचाता है , इस मूवी में आपको अलग - अलगट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे देखकर आप भी रो उठोगे.
शुभ मंगल सावधान
यह फिल्म काफी अलग है जिसमे समलैंगिक रिश्तों के बारे में बताया जाता है. इस मूवी में आयुष्मान एवं जीतेन्द्र कुमार कपल बने है, जो परिवार और समाज की बाधाओं से लड़त है।
विकी डोनर
यह फिल्म स्पर्म डोनेशन जैसे अनकहे विषय पर बनाई गई है। इस मूवी में आयुष्मान ने विकी का किरदार निभाया जो एक पंजाबी लड़का है और डॉक्टर का मदद से डोनर बनता है और इस मूवी में यामी गौतम ने मैन लीड का रोल प्ले किया है और इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई बल्कि आयुष्मान को बेस्ट डेब्यू का नेशनल अवॉर्ड भी दिलाया.
