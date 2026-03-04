Ayushman Bharat AI Tool: अब धांधली नहीं चलेगी? आयुष्मान भारत का AI सिस्टम पकड़ेगा फेक इंश्योरेंस क्लेम

Ayushman Bharat AI Tool: गलत इस्तेमाल के आम पैटर्न, जैसे क्लेम बढ़ाने के लिए बेवजह हॉस्पिटल में ज़्यादा समय बिताना या तय इलाज के तरीकों से भटकना, रिव्यू के लिए अपने आप फ़्लैग हो जाते हैं. चाहे आयुष्मान भारत स्कीम के लिए फ़्रेडरिक बेनिफ़िशियरी एप्लीकेशन को फ़िल्टर करना हो या डॉक्टर की बात को डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन में बदलने वाला वॉइस-टू-टेक्स्ट मॉडल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का स्टॉल AI इम्पैक्ट समिट 2026 में ध्यान खींच रहा है.